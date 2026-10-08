В Украине начали усиливать защиту 170 подстанций «Укрэнерго»

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются нападениям со стороны России. В ходе визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Ремонт поврежденных энергетических объектов продолжается каждый раз, как только это позволяет обстановка с безопасностью. Отдельно отметили работу энергетиков, которые круглосуточно трудятся над восстановлением электроснабжения и возвращением света потребителям.

В ходе совещания были заслушаны доклады руководства о восстановлении поврежденных объектов, строительстве укрытий и защитных сооружений, запасах необходимого оборудования и готовности энергосистемы к зимнему периоду.

Также обсудили возможные намерения противника в отношении энергетической инфраструктуры и планы противодействия российским атакам.

Особое внимание уделили насущным потребностям энергетических предприятий, которые можно покрыть за счет Фонда поддержки энергетики, а также вопросам, для решения которых необходима активная помощь международных партнеров.

В Министерстве энергетики отмечают, что делают всё необходимое, чтобы максимально оперативно распределять необходимое оборудование из энергетических хабов в регионы.

В 2026 году для «Укрэнерго» через Фонд поддержки энергетики было закуплено оборудование на сумму более 39 млн евро.

Речь идет, в частности, о:

силовые трансформаторы ;

аккумуляторные батареи;

прочее энергетическое оборудование;

необходимые материалы.

Кроме того, из хабов Минэнерго на нужды «Укрэнерго» распределили почти 520 тонн гуманитарной помощи. Среди переданного оборудования — трансформаторы, генераторы, кабели и другие материалы.

Одним из главных приоритетов остается защита ключевых подстанций «Укрэнерго» от российских атак.

В настоящее время на 170 объектах ведутся работы по обустройству инженерной защиты. На почти 120 объектах работы уже завершены, тогда как на остальных продолжаются строительно-монтажные работы.

Финансирование строительства осуществляется за счет грантовых и кредитных средств, а также средств государственного бюджета.

По итогам осмотра было поручено ускорить работы по защите энергетических объектов, чтобы максимально подготовить их к зимнему периоду.

Защита подстанций, восстановление поврежденной инфраструктуры и накопление необходимого оборудования остаются ключевыми задачами для стабильной работы украинской энергосистемы зимой.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Днепропетровской области дрон атаковал один из участков энергетиков, расположенный в прифронтовом районе. С начала сентября этот объект уже в девятый раз стал целью атаки беспилотника.

В Украине с 15:00 6 октября вводятся графики отключений света.

Ранее «Укрэнерго» дало прогноз на отключения 6 октября.

Из-за российских атак без электричества остались потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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