Rano, 8 października, po kolejnym ataku rosyjskich terrorystów na Kijów, w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.



„W Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu nie obowiązują” – podano w komunikacie DTEK.

Przypomnijmy, że 7 października na prawym brzegu Kijowa wystąpiły przerwy w dostawach wody z powodu awarii w miejskiej sieci energetycznej. Część wodociągowych stacji pomp została pozbawiona zasilania, w związku z czym konieczne było obniżenie ciśnienia w sieci.

Wcześniej w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.

Rosja uderzyła w infrastrukturę transportową w Zaporożu.

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