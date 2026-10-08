В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

Утром 8 октября, после очередной атаки российских террористов на Киев, в столице ввели экстренные отключения света.



«В Киеве введены экстренные отключения света. Графики почасовых отключений не действуют», — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, что 7 октября на правом берегу Киева возникли перебои с водоснабжением из-за аварийной ситуации в энергосистеме города. Часть водопроводных насосных станций осталась без электричества, поэтому давление в сети пришлось снизить.

Ранее в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

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