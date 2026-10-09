W Kijowie uruchamiane są punkty niezłomności w trzech dzielnicach

W Kijowie, w trzech dzielnicach o najtrudniejszej sytuacji pod względem dostaw energii elektrycznej, trwają prace nad uruchomieniem punktów niezłomności (Punktów Niezłomności) wyposażonych w niezbędny sprzęt do ładowania telefonów oraz powerbanków. Odpowiednie polecenie od służby prasowej Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej (KMDA) otrzymali szefowie rejonów obołońskiego, podolskiego oraz świętoszyńskiego.

Na prawobrzeżnej części stolicy rano zastosowano awaryjne wyłączenia prądu, jednak po godzinie 11:00 energetycy powrócili do stabilizacyjnych harmonogramów wyłączeń.

Harmonogram wyłączeń pod konkretnym adresem można sprawdzić w chatbotach, na stronie internetowej DTEK Kijowskie Elektromereżi, w aplikacji „Kyiv Digital”, na stronie YASNO oraz w aplikacji YASNO Mobile.

O wydarzeniu poinformowała służba prasowa Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

Przypomnijmy, że Ukraina wchodzi w sezon grzewczy lepiej przygotowana niż w zeszłym roku — oświadczył premier. Jednocześnie podkreślił, że zima nie będzie łatwa, pomimo dodatkowych mocy generacyjnych, zasilania rezerwowego oraz wzmocnionej ochrony infrastruktury.

Związek Miast Ukrainy zwrócił się do premiera Ukrainy Serhija Koreckiego z apelem o natychmiastowe odblokowanie płatności dla samorządów, niezbędnych m.in. do przygotowania do sezonu grzewczego, funkcjonowania placówek medycznych, oświatowych i społecznych oraz odbudowy uszkodzonej infrastruktury.

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