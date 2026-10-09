В Киеве открывают пункты стойкости в трёх районах

В Киеве в трёх районах, где ситуация с энергоснабжением наиболее сложная, в настоящее время разворачиваются пункты стойкости, оснащённые необходимыми средствами для зарядки телефонов и портативных зарядных устройств. Соответствующее поручение от пресс-службы Киевской городской государственной администрации получили руководители Оболонского, Подольского и Святошинского районов.

На правом берегу столицы утром были введены экстренные отключения электроэнергии, но после 11 часов энергетики вернулись к стабилизационным графикам.

Узнать время отключения по своему адресу можно в чат-боте, на сайте ДТЭК «Киевские электросети», в приложении «Киев Цифровой», на сайте YASNO и в приложении YASNO Mobile.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Напомним, Украина вступает в отопительный сезон более подготовленной, чем в прошлом году, заявил премьер-министр. В то же время он подчеркнул, что зима легкой не будет, несмотря на дополнительные генерирующие мощности, резервное питание и усиленную защиту инфраструктуры.

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с призывом немедленно разблокировать платежи общин, необходимые, в частности, для подготовки к отопительному сезону, работы медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также восстановления поврежденной инфраструктуры.

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