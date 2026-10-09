Качество воздуха в Киеве 9 октября: где чище всего и как проверить показатели

Утром 9 октября качество воздуха в Киеве находится на хорошем уровне — общий индекс составляет 37 AQI. При этом показатели загрязнения различаются в зависимости от района и конкретного адреса. Проверить текущую ситуацию можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR и Aqicn.

Показатели на разных картах мониторинга могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику загрязнения и значения в конкретном районе, а не ориентироваться только на один показатель.

Качество воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице рекомендуется проверять актуальные данные.

По данным SaveEcoBot, по состоянию на 7:00 9 октября 2026 года индекс качества воздуха в Киеве составлял 37 AQI. Это соответствует хорошему уровню загрязнения, который оказывает минимальное влияние на здоровье людей.

Сервис использует данные онлайн-станций мониторинга, часть которых передает информацию в режиме реального времени.

Согласно показателям, приведенным на карте, самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в следующих районах столицы:

Оболонский район — 29 AQI;

Голосеевский район — 33 AQI;

Днепровский район — 33 AQI.

В то же время самый высокий районный показатель зафиксирован в Подольском районе — 49 AQI.

На отдельных адресах показатели были выше. В частности, на улице Григоровича-Барского, 5, индекс составил 81 AQI, что соответствует умеренному уровню загрязнения по общей шкале AQI.

Проверить актуальные показатели можно на интерактивной карте SaveEcoBot.

Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать данные отдельных станций мониторинга.

Сервис использует шкалу, охватывающую уровни от хорошего до опасного загрязнения. Это помогает оценить текущую ситуацию и отслеживать её изменения в течение дня.

Система ЛУН «Город AIR» отслеживает концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха.

Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше индекс, тем выше уровень загрязнения воздуха.

Следует учитывать, что результаты разных сервисов могут отличаться из-за расположения станций, состава измеряемых показателей и особенностей обработки данных.

Если показатели загрязнения растут, рекомендуется принять следующие меры:

Ограничить пребывание на открытом воздухе и по возможности оставаться в помещении.

Закрыть окна и двери , если наружный воздух загрязнён. Проветривать помещение лучше тогда, когда показатели улучшатся.

Избегать интенсивных физических нагрузок на улице , ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха.

По возможности использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя.

Особенно внимательно следить за самочувствием следует людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям.

Итак, утром 9 октября общее качество воздуха в Киеве оценивается как хорошее, однако локальные показатели могут отличаться. Чтобы получить актуальную информацию, стоит проверять данные ближайших станций мониторинга в течение дня.

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