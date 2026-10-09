Качество воздуха в Киеве 9 октября: где чище всего и как проверить показатели
Утром 9 октября качество воздуха в Киеве находится на хорошем уровне — общий индекс составляет 37 AQI. При этом показатели загрязнения различаются в зависимости от района и конкретного адреса. Проверить текущую ситуацию можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR и Aqicn.
Показатели на разных картах мониторинга могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику загрязнения и значения в конкретном районе, а не ориентироваться только на один показатель.
Качество воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице рекомендуется проверять актуальные данные.
По данным SaveEcoBot, по состоянию на 7:00 9 октября 2026 года индекс качества воздуха в Киеве составлял 37 AQI. Это соответствует хорошему уровню загрязнения, который оказывает минимальное влияние на здоровье людей.
Сервис использует данные онлайн-станций мониторинга, часть которых передает информацию в режиме реального времени.
Согласно показателям, приведенным на карте, самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в следующих районах столицы:
- Оболонский район — 29 AQI;
- Голосеевский район — 33 AQI;
- Днепровский район — 33 AQI.
В то же время самый высокий районный показатель зафиксирован в Подольском районе — 49 AQI.
На отдельных адресах показатели были выше. В частности, на улице Григоровича-Барского, 5, индекс составил 81 AQI, что соответствует умеренному уровню загрязнения по общей шкале AQI.
Проверить актуальные показатели можно на интерактивной карте SaveEcoBot.
Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать данные отдельных станций мониторинга.
Сервис использует шкалу, охватывающую уровни от хорошего до опасного загрязнения. Это помогает оценить текущую ситуацию и отслеживать её изменения в течение дня.
Система ЛУН «Город AIR» отслеживает концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха.
Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше индекс, тем выше уровень загрязнения воздуха.
Следует учитывать, что результаты разных сервисов могут отличаться из-за расположения станций, состава измеряемых показателей и особенностей обработки данных.
Если показатели загрязнения растут, рекомендуется принять следующие меры:
- Ограничить пребывание на открытом воздухе и по возможности оставаться в помещении.
- Закрыть окна и двери, если наружный воздух загрязнён. Проветривать помещение лучше тогда, когда показатели улучшатся.
- Избегать интенсивных физических нагрузок на улице, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха.
- По возможности использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя.
- Особенно внимательно следить за самочувствием следует людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям.
Итак, утром 9 октября общее качество воздуха в Киеве оценивается как хорошее, однако локальные показатели могут отличаться. Чтобы получить актуальную информацию, стоит проверять данные ближайших станций мониторинга в течение дня.
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