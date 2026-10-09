В Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании 21-летней девушки в парке

В Киеве правоохранители задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 21-летней девушкой. По данным полиции, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Подробности нападения в Дарницком районе

Как отмечается, на время следствия фигурант будет находиться под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию Киева с заявлением об изнасиловании обратилась 21-летняя девушка. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, вечером на улице в Дарницком районе незнакомец напал на девушку, которая шла домой через парк. Мужчина схватил потерпевшую за шею, начал душить и оттащил в кусты, нанося ей многочисленные удары руками по голове. После чего, угрожая применением оружия, изнасиловал.

Задержание нападавшего

Оперативники с помощью специалистов по криминальному анализу менее чем за сутки установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 22-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

Подозрение и мера пресечения: что грозит злоумышленнику

Следователи Дарницкого управления полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киева.



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