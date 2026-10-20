У будинку Кличка не вимикають світло через підключення до критичної інфраструктури

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Будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10, у центрі Києва, де міський голова Віталій Кличко має квартиру, підключений до об’єкта критичної інфраструктури. Тому на нього не поширюються графіки відключень електроенергії.

У ДТЕК «Київські електромережі» пояснили журналістам «Слідства.Інфо», що окремо знеструмити будинок неможливо. Перелік об’єктів критичної інфраструктури компанія отримує від Київської міської військової адміністрації.

До цієї ж лінії критичної інфраструктури підключені ще десять житлових будинків.

Будівлю звели у 1901 році. З її вікон видно Оперний театр і Володимирський собор, а до Хрещатика можна дійти за кілька хвилин.

Джерело: «Слідство.Інфо»

У КМДА зазначили, що про відновлення роботи «Чернігівської» повідомлять додатково. Конкретної дати відкриття станції поки не назвали.

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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