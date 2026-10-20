У будинку Кличка не вимикають світло через підключення до критичної інфраструктури
Будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10, у центрі Києва, де міський голова Віталій Кличко має квартиру, підключений до об’єкта критичної інфраструктури. Тому на нього не поширюються графіки відключень електроенергії.
У ДТЕК «Київські електромережі» пояснили журналістам «Слідства.Інфо», що окремо знеструмити будинок неможливо. Перелік об’єктів критичної інфраструктури компанія отримує від Київської міської військової адміністрації.
До цієї ж лінії критичної інфраструктури підключені ще десять житлових будинків.
Будівлю звели у 1901 році. З її вікон видно Оперний театр і Володимирський собор, а до Хрещатика можна дійти за кілька хвилин.
Джерело: «Слідство.Інфо»
У КМДА зазначили, що про відновлення роботи «Чернігівської» повідомлять додатково. Конкретної дати відкриття станції поки не назвали.
Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.