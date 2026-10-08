В Україні запрацював портал єОпора для підготовки до зими

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В Україні запрацював портал «єОпора» — єдиний інформаційний ресурс із практичними порадами та актуальною інформацією щодо підготовки до зими, державної підтримки та допомоги населенню.

На «єОпорі» зібрано державні та регіональні програми, практичні рекомендації й актуальні контакти.

Зокрема, на сайті можна знайти інформацію про програми підтримки енергонезалежності домогосподарств і бізнесу, пільгове фінансування енергообладнання, а також поради на випадок тимчасових перебоїв із електропостачанням.

У Міністерстві енергетики зазначили, що в межах «Зимової підтримки» триває робота над забезпеченням стійкості та доступності необхідної підтримки для населення, громад і бізнесу.

Про це 8 жовтня повідомило Міністерство енергетики України.

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