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Новости Украина

В Украине запущен портал «еОпора» для подготовки к зиме

UA NEWS 08 Октября 2026 19:36
В Украине запущен портал «еОпора» для подготовки к зиме

В Украине запущен портал «еОпора» — единый информационный ресурс с практическими советами и актуальной информацией о подготовке к зиме, государственной поддержке и помощи населению

На «єОпоре» собраны государственные и региональные программы, практические рекомендации и актуальные контакты.

В частности, на сайте можно найти информацию о программах поддержки энергонезависимости домохозяйств и бизнеса, льготном финансировании энергооборудования, а также советы на случай временных перебоев с электроснабжением.

В Министерстве энергетики отметили, что в рамках «Зимней поддержки» продолжается работа по обеспечению устойчивости и доступности необходимой поддержки для населения, общин и бизнеса.

Об этом 8 октября сообщило Министерство энергетики Украины.

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