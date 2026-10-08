Полиция предъявила подозрения боевикам, которые подвергали пыткам волонтерку Ирину Довгань

Украинские правоохранители предъявили подозрения двум боевикам незаконного вооруженного формирования «Восток», которые в 2014 году подвергали пыткам волонтерку Ирину Довгань. Ее привязали к столбу на площади оккупированного Донецка и публично издевались за то, что она помогала украинским военным.

По данным следствия, речь идет о Сайдаше Закаеве из Чеченской Республики и Майрбеге Плиеве из Северной Осетии. Установить их личности помогла информация, предоставленная специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Подозрения были предъявлены по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным «Книги палачей», обоих боевиков ликвидировали во время российско-украинской войны, поэтому подозрения им предъявили посмертно.

В Национальной полиции сообщили, что по делу в настоящее время фигурируют пять человек, троим из них уже сообщили о подозрении. По информации следствия, трое фигурантов могут быть мертвы, однако официального документального подтверждения этому нет. В отношении ещё двух фигурантов подозрения находятся в стадии подготовки.

Дело передали следователям в 2023 году с квалификацией «незаконное лишение свободы». В ходе расследования также выявили сексуальное насилие, связанное с конфликтом.

В 2014 году Ирина Довгань помогала украинским военным деньгами, одеждой и едой. Оккупанты задержали её и в течение пяти дней подвергали пыткам.

После этого волонтершу привязали к столбу в центре Донецка с табличкой «Она убивает наших детей. Пособница карателей». Боевики избивали её и заставляли кричать «Зиг Хайль», а люди на площади присоединялись к издевательствам.

Издевательства случайно сфотографировал бразильский журналист Маурисио Лима, после чего международные правозащитники подняли тревогу. Тогда боевики отпустили Довгань.

Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора.

Оккупанта, взявшего гражданскую женщину в заложницы в Купянске, приговорили к 10 годам лишения свободы.

К 12 годам лишения свободы приговорен военнослужащий ВС РФ Сергей Карпилович, который более двух месяцев систематически насиловал 57-летнюю гражданскую женщину в захваченном селе Покровского района Донецкой области.

Читай нас в