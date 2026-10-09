Журналиста-расследователя Михаила Ткача отпустили после задержания в Австрии, — МИД

Украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача, задержанного в Австрии 8 октября, отпустили.

Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии с вечера 8 октября работали с австрийскими коллегами над урегулированием ситуации. В МИД поблагодарили австрийских дипломатов за надлежащую реакцию.

В то же время украинская сторона продолжает выяснять обстоятельства задержания журналиста.

«Продолжаем работать над выяснением обстоятельств задержания. Помимо Михаила Ткача был задержан и оператор Ярослав Бондаренко — консулы сейчас выясняют, отпустили ли его тоже. Защита прав граждан Украины — это безусловный приоритет. МИД, ГКС, посольство держат ситуацию под контролем и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИДом», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время украинские консулы выясняют, освободили ли также оператора Ярослава Бондаренко, которого задержали вместе с Михаилом Ткачом.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что защита прав граждан Украины остается безусловным приоритетом, а ситуация находится под контролем дипломатического ведомства и посольства Украины в Австрии.

Об этом утром 9 октября сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в комментарии для СМИ.

Напомним, руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания. Журналист искал Руслана Кравченко, которого в сообщении называют беглым генеральным прокурором.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание в Австрии журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача.

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