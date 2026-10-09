Офис генерального прокурора уволил восемь человек в рамках операции против коррупции

В Офисе генерального прокурора уволили восемь человек, упомянутых в связи с операцией «Карфаген», а также упразднили ряд должностей. О результатах работы сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Ковальский, добавив, что 24 прокурора прошли проверку на полиграфе, а кадровый аудит в ОГП и областных прокуратурах продолжается.

Об этом сообщил в Facebook и.о. генпрокурора Антон Ковальский.

По словам Ковальского, он провел рабочие встречи с руководителями подразделений Офиса генерального прокурора и областных прокуратур, проанализировал их работу и провел кадровый аудит.

«Сегодня могу говорить о первых результатах. Главное: прокуратура не может требовать ответственности от других, если не готова требовать её от себя. Органы прокуратуры продолжают работать и выполнять возложенные на них функции. Есть профессиональные коллективы, результаты и хорошие наработки.

Но там, где возникают вопросы относительно добросовестности, качества управления или ответственности руководителей, должны быть и соответствующие решения. Понимаю общественный запрос относительно мер, принятых в ОГП в связи с обстоятельствами, которые расследуются в рамках операции «Карфаген», — пояснил и.о. генпрокурора.

«Завершено служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента ОГП Айдина Худиева. Заключение будет передано в КДКП. Должность, которую он занимал, ликвидирована.

Начато и продолжается служебное расследование в связи с выездом за границу бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Проверяем соблюдение установленной процедуры и обстоятельства, связанные с организацией командировки», — отметил Ковальский.

Также продолжается служебное расследование в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ГП Сергея Кропивы, задержанного в рамках дела «Карфаген». Проверяются обстоятельства использования им служебных полномочий в частных интересах и возможного вмешательства в служебную деятельность других прокуроров.

На рассмотрении КДКП находится дисциплинарная жалоба Генеральной инспекции ОГП. Должность, которую он занимал, ликвидирована.

«Еще одно важное направление — внутренняя безопасность. Всего 24 прокурора прошли полиграф. Полученная информация передана комиссии, проводящей служебное расследование.

За этот период из органов прокуратуры уволены 8 человек, которые упоминались в контексте операции «Карфаген». 7 из них работали в Офисе Генерального прокурора. Четверо уволены с административных должностей, в частности начальник Департамента информационных технологий и начальник управления по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.

Также с административной должности уволен заместитель руководителя Черкасской областной прокуратуры. После этого должность была ликвидирована», — отметил и.о. генерального прокурора.

«Ликвидировано управление по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности. Реорганизован Департамент надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, и защиты инвестиций — направление защиты инвестиций выделено отдельно.

Руководители этих подразделений освобождены от должностей. Также назначены новые руководители Департамента международного сотрудничества и Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения», — добавил Ковальский.

По словам и.о. генпрокурора, было принято решение не использовать возможность назначения без конкурса лиц, которые на момент назначения не занимали должностей прокуроров.

«Эта процедура предусмотрена законом. В то же время считаю правильным оценить практику её применения и уже осуществленные по ней назначения.

Поэтому проводим кадровый аудит назначений на административные должности в ГП и областных прокуратурах. Законность самой процедуры я не ставлю под сомнение. Но каждое назначение должно быть обоснованным с точки зрения профессионализма, опыта и соответствия человека должности», — пояснил он.

Так, в ГОП с должностей уволены руководитель департамента и начальник управления одного из департаментов. В областных и окружных прокуратурах 16 прокуроров освобождены от административных должностей, среди них руководители Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области и Выжницкой окружной прокуратуры Черновицкой области.

Также изданы приказы об освобождении от должностей заместителей руководителей Хмельницкой и Волынской областных прокуратур.

Аудит в настоящее время продолжается.

Кроме того, и.о. генпрокурора принял решение об освобождении от административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур.

Напомним, водитель Кропивы вышел из СИЗО под залог в 3 млн грн по делу «Карфаген».

Прокурор САП опроверг, что Кропива находился в командировке во Львове.

Фигурант расследования НАБУ прокурор Кропива в 42 года через суд добился пенсии в 300 тысяч.

Читай нас в