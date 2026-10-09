Резервное электроснабжение для насосов «Киевводоканал» получит только в 2027 году
«Укрбуд-Проект-Реконструкция» ранее сама получала подряды от «Киевводоканала» на сумму 424 млн грн. Фирма также имеет подряд от КП «Бучасервис» на строительство водопроводной сети в Бучанской общине на сумму 388,33 млн грн. В том же месяце «Фасад-сервис-буд» напрямую получила от «Бучасервиса» подряд на 2,96 млн грн на ремонт системы отвода сточных вод коммунальной собственности на улице Яблунской.
«Укрбуд-Проект-Реконструкция» и «Фасад-сервис-буд» зарегистрированы на одной улице в Броварах, но в разных офисах — по адресу Киевская, 135, оф. 1 и Киевская, 261а, офис 1 соответственно.
«Укрбуд-Проект-Реконструкция» и «Фасад-сервис-буд» зарегистрированы на одной улице в Броварах, но в разных офисах — по адресу Киевская, 135, оф. 1 и Киевская, 261а, офис 1 соответственно. Также у этих фирм есть общий сотрудник — Андрей Серховец.
По данным Clarity-project, «Фасад-сервис-буд» в предыдущие годы получал через «Прозорро» незначительные подряды на сумму в десятки-сотни тысяч гривен. Речь шла о ремонте фасадов в Академии наук или мытье окон в Верховной Раде.
По данным Youcontrol, годовая выручка компании составляла сотни тысяч гривен в год.
Все изменилось в июне 2026 года. Тогда «Фасад-сервис-буд» без тендеров получил восемь подрядов стоимостью 124,55 млн грн на реконструкцию канализационных станций и очистных сооружений в Броварском районе.
Это были подряды от Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации, которую на тот момент возглавлял Николай Калашник. В июле Калашник был назначен министром инфраструктуры, который отвечает за распределение инфраструктурных строительных подрядов. Руководителем КОДА с конца июля является Тимур Ткаченко, бывший руководитель Киевской военной госадминистрации.
И вот сейчас «Фасад-сервис-буд» также без тендеров получила инфраструктурные подряды от «Киевводоканала» еще на 616 млн грн, что является абсолютным рекордом в истории компании из Броваров.
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