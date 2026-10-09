Резервное электроснабжение для насосов «Киевводоканал» получит только в 2027 году

ЧАО «Киевводоканал» заключило ряд соглашений на общую сумму 615,64 млн грн для обустройства резервных источников питания насосных станций. Договоры были подписаны с 18 по 21 сентября, о чем свидетельствуют данные системы «Прозорро».

Работы предусмотрены на 13 насосных водопроводных и канализационных станциях, расположенных в разных районах столицы. Согласно информации в системе «Прозорро», во всех случаях завершить работы планируется до 27 марта 2027 года — в конце отопительного сезона.

Все документы, касающиеся этих контрактов, засекречены как конфиденциальные. То есть никаких данных о сметах нет.

Публичными являются лишь документы об изменениях в соглашениях, которыми определена авансовая оплата на этот год в размере 30% от стоимости подрядов. Здесь указано, что решение о выплате авансов было принято Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА 29 сентября 2026 года.

Все подряды без конкурса были переданы ООО «Фасад-сервис-буд» из Броваров. Директором и учредителем указан Василий Щербук из села Свинари Харьковской области.

По данным источника «Наших денег», «Фасад-сервис-буд» может быть связано с группой братьев Кизименко. Матфей Кизименко возглавляет ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «НДИпроектреконструкция». Давид Кизименко был учредителем известной фирмы «Укрбуд-Проект-Реконструкция». Их мать Алла Кизименко была учредителем ООО «Хозхимсервис», которое в настоящее время подверглось санкциям со стороны Антимонопольного комитета за сговор на торгах и не может участвовать в тендерах.