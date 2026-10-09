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Новости Украина

Резервное электроснабжение для насосов «Киевводоканал» получит только в 2027 году

UA NEWS 09 Октября 2026 11:07
Резервное электроснабжение для насосов «Киевводоканал» получит только в 2027 году

ЧАО «Киевводоканал» заключило ряд соглашений на общую сумму 615,64 млн грн для обустройства резервных источников питания насосных станций. Договоры были подписаны с 18 по 21 сентября, о чем свидетельствуют данные системы «Прозорро».

Работы предусмотрены на 13 насосных водопроводных и канализационных станциях, расположенных в разных районах столицы. Согласно информации в системе «Прозорро», во всех случаях завершить работы планируется до 27 марта 2027 года — в конце отопительного сезона.

Все документы, касающиеся этих контрактов, засекречены как конфиденциальные. То есть никаких данных о сметах нет.

Публичными являются лишь документы об изменениях в соглашениях, которыми определена авансовая оплата на этот год в размере 30% от стоимости подрядов. Здесь указано, что решение о выплате авансов было принято Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА 29 сентября 2026 года.

Все подряды без конкурса были переданы ООО «Фасад-сервис-буд» из Броваров. Директором и учредителем указан Василий Щербук из села Свинари Харьковской области.

По данным источника «Наших денег», «Фасад-сервис-буд» может быть связано с группой братьев Кизименко. Матфей Кизименко возглавляет ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «НДИпроектреконструкция». Давид Кизименко был учредителем известной фирмы «Укрбуд-Проект-Реконструкция». Их мать Алла Кизименко была учредителем ООО «Хозхимсервис», которое в настоящее время подверглось санкциям со стороны Антимонопольного комитета за сговор на торгах и не может участвовать в тендерах.

«Укрбуд-Проект-Реконструкция» ранее сама получала подряды от «Киевводоканала» на сумму 424 млн грн. Фирма также имеет подряд от КП «Бучасервис» на строительство водопроводной сети в Бучанской общине на сумму 388,33 млн грн. В том же месяце «Фасад-сервис-буд» напрямую получила от «Бучасервиса» подряд на 2,96 млн грн на ремонт системы отвода сточных вод коммунальной собственности на улице Яблунской.

«Укрбуд-Проект-Реконструкция» и «Фасад-сервис-буд» зарегистрированы на одной улице в Броварах, но в разных офисах — по адресу Киевская, 135, оф. 1 и Киевская, 261а, офис 1 соответственно.

«Укрбуд-Проект-Реконструкция» и «Фасад-сервис-буд» зарегистрированы на одной улице в Броварах, но в разных офисах — по адресу Киевская, 135, оф. 1 и Киевская, 261а, офис 1 соответственно. Также у этих фирм есть общий сотрудник — Андрей Серховец.

По данным Clarity-project, «Фасад-сервис-буд» в предыдущие годы получал через «Прозорро» незначительные подряды на сумму в десятки-сотни тысяч гривен. Речь шла о ремонте фасадов в Академии наук или мытье окон в Верховной Раде.

По данным Youcontrol, годовая выручка компании составляла сотни тысяч гривен в год.

Все изменилось в июне 2026 года. Тогда «Фасад-сервис-буд» без тендеров получил восемь подрядов стоимостью 124,55 млн грн на реконструкцию канализационных станций и очистных сооружений в Броварском районе.

Это были подряды от Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации, которую на тот момент возглавлял Николай Калашник. В июле Калашник был назначен министром инфраструктуры, который отвечает за распределение инфраструктурных строительных подрядов. Руководителем КОДА с конца июля является Тимур Ткаченко, бывший руководитель Киевской военной госадминистрации.

И вот сейчас «Фасад-сервис-буд» также без тендеров получила инфраструктурные подряды от «Киевводоканала» еще на 616 млн грн, что является абсолютным рекордом в истории компании из Броваров.

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