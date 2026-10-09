В Закарпатье в деле о хищении средств, предназначенных для протезирования военнослужащих, разоблачили ещё одну участницу

В Закарпатье сообщили о предъявлении подозрения начальнице одного из отделов областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. По данным следствия, она могла помогать организовывать схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для обеспечения людей протезами и средствами реабилитации, которые потерпевшие фактически не получали.

Напомним, в июне 2026 года о подозрении сообщили исполняющему обязанности руководителя областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и его соучастнице. В рамках расследования правоохранители собрали доказательства возможной причастности к схеме еще одной должностной лица — начальницы одного из отделов этого же Фонда.

По данным следствия, третья подозреваемая имела доступ к базе данных людей, состоящих на учете и нуждающихся в протезах и других средствах реабилитации. Она передавала соответствующую информацию сообщнице и помогала оформлять электронные документы, необходимые для создания фиктивной документации.

Речь идет как минимум о семи потерпевших. Людей убеждали заранее подписывать документы о якобы получении протезов или ортопедических изделий. Однако фактическую передачу средств реабилитации откладывали под различными предлогами.

По подтвержденным эпизодам из бюджета безосновательно перечислили почти 600 тысяч гривен.

В то же время люди, которые по документам были «обеспечены» протезами, фактически оставались без необходимых изделий. Из-за формального закрытия потребности они также теряли возможность получить нужные средства реабилитации в установленном порядке.

Действия должностного лица квалифицировали как пособничество в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения — часть 5 статьи 27 и часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и её отстранении от занимаемой должности.

В рамках уголовного производства устанавливаются все возможные участники схемы и проверяются другие случаи незаконного использования средств, предназначенных для реабилитации людей с инвалидностью и военнослужащих.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры. Оперативное сопровождение обеспечивают региональные управления Службы безопасности Украины и Управление стратегических расследований.

В прокуратуре обратились к гражданам, которые могли пострадать от подобных действий.

Если вы оформляли документы на получение средств реабилитации, но так и не получили их, правоохранители просят сообщить об этом. Также призывают рассказать об известных случаях возможных нарушений.

Каждое такое сообщение может помочь раскрыть схему и защитить других людей.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Напомним, медицинский центр протезирования и реабилитации (MCOP) приступил к реализации масштабного проекта для военных и гражданских лиц, потерявших конечности в результате боевых действий или войны.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет будет доплачивать до 1,5 млн грн на одного человека при закупке и установке протезов для защитников и защитниц Украины, а также до 100 тысяч гривен — на переоборудование автомобилей.

Кабинет министров запустил пилотный проект по бесплатному зубному протезированию ветеранов.

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