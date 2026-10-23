美国总统唐纳德·特朗普在艾奥瓦州苏城的一场集会上，呼吁共和党支持者参加11月的中期选举。据TimesLIVE报道，他在当地机场的一座机库内向活动参与者发表讲话，并表示：“把我想象成在选票上，因为如果你们出来投票，我们将赢得一场重大胜利。”

艾奥瓦州的激烈选战

该州共和党人正守卫一个美国参议院席位、三个众议院席位以及州长职位。尽管特朗普两年前以两位数优势赢得艾奥瓦州，但目前的民调显示选情竞争激烈。

同样在集会上发言的共和党女众议员阿什利·欣森，正在与民主党州立法机构议员乔什·图雷克展开一场势均力敌的参议院竞选。她呼吁“立即结束”伊朗战争，并表示艾奥瓦州居民不应因这场冲突承担燃油和食品价格上涨的负担。

欣森说：“如果我们失去艾奥瓦州的这个席位，民主党将控制美国参议院。请记住我的话。”正在竞选连任的共和党众议员玛丽安内特·米勒-米克斯和扎克·纳恩上个月与民主党人一道，支持限制特朗普在伊朗问题上的战争权力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

价格与对总统的支持

支持特朗普的集会参与者罗恩·齐茨曼称，燃油价格是总统面临的主要问题。他希望冲突结束后燃油成本会下降，但补充说这场战争“正在拖延”。

根据本周公布的一项路透社/益普索民调，特朗普的支持率为31%——这是他任何一届总统任期内的最低水平。68%的受访美国人不认可总统在经济方面的行动。另一项马里斯特民调显示，42%的可能选民认为自己的财务状况比一年前更差，其中包括超过一半的独立选民。

在近期民调中，民主党人罗布·桑德在艾奥瓦州州长竞选中领先共和党人扎克·拉恩。民主党人还试图赢得该州第二国会选区空出的众议院席位。

关注我们在