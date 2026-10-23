Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Sioux City w stanie Iowa wezwał zwolenników Partii Republikańskiej do udziału w listopadowych wyborach śródokresowych. Jak podaje TimesLIVE, przemawiał do uczestników wydarzenia w hangarze lokalnego lotniska i powiedział: „Wyobraźcie sobie, że jestem na karcie wyborczej, ponieważ jeśli przyjdziecie, odniesiemy wielkie zwycięstwo”.

Zacięty wyścig w Iowa

Republikanie w tym stanie bronią miejsca w Senacie USA, trzech miejsc w Izbie Reprezentantów oraz stanowiska gubernatora. Choć Trump wygrał w Iowa przewagą dwucyfrową dwa lata temu, obecnie sondaże wskazują na wyrównane wyścigi.

Republikańska kongresmenka Ashley Hinson, która również przemawiała na wiecu, bierze udział w zaciętym wyścigu o mandat senatorski przeciwko demokratycznemu przedstawicielowi stanowego organu ustawodawczego Joshowi Turekowi. Wezwała do „natychmiastowego zakończenia” wojny w Iranie, twierdząc, że mieszkańcy Iowa nie powinni ponosić ciężaru wyższych cen paliwa i żywności z powodu tego konfliktu.

„Jeśli stracimy to miejsce tutaj, w Iowa, demokraci będą kontrolować Senat USA. Zapamiętajcie moje słowa” — powiedziała Hinson. Republikańscy członkowie Izby Reprezentantów Mariannette Miller-Meeks i Zach Nunn, którzy ubiegają się o reelekcję, w ubiegłym miesiącu wraz z demokratami poparli ograniczenie uprawnień wojennych Trumpa w sprawie Iranu.

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Ceny i poparcie dla prezydenta

Uczestnik wiecu Ron Zitzman, który popiera Trumpa, nazwał ceny paliwa głównym problemem prezydenta. Wyraził nadzieję, że koszt paliwa spadnie po zakończeniu konfliktu, ale dodał, że wojna „się przeciąga”.

Według sondażu Reuters/Ipsos opublikowanego w tym tygodniu poparcie dla Trumpa wyniosło 31% — był to najniższy wynik w którymkolwiek z jego okresów prezydentury. Działania prezydenta w gospodarce negatywnie oceniło 68% ankietowanych Amerykanów. Oddzielny sondaż Marist wykazał, że 42% prawdopodobnych wyborców uważa swoją sytuację finansową za gorszą niż rok temu, w tym ponad połowa niezależnych wyborców.

W niedawnych sondażach demokrata Rob Sand wyprzedzał republikanina Zacha Lahna w wyścigu o stanowisko gubernatora Iowa. Demokraci starają się również zdobyć wolne miejsce w 2. okręgu wyborczym stanu do Izby Reprezentantów.

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