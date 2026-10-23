Президент США Дональд Трамп во время митинга в Су-Сити, штат Айова, призвал сторонников Республиканской партии прийти на промежуточные выборы в ноябре. Как сообщает TimesLIVE, он выступил перед участниками мероприятия в ангаре местного аэропорта и заявил: «Представьте, что я в избирательном бюллетене, потому что если вы придете, мы одержим большую победу».

Напряженная гонка в Айове

Республиканцы в штате защищают место в Сенате США, три места в Палате представителей и пост губернатора. Хотя Трамп победил в Айове с двузначным преимуществом два года назад, сейчас опросы указывают на конкурентные гонки.

Конгрессвумен-республиканка Эшли Хинсон, также выступившая на митинге, участвует в близкой сенатской гонке против представителя законодательного органа штата от Демократической партии Джоша Турека. Она призвала к «немедленному прекращению» войны в Иране, заявив, что жители Айовы не должны нести бремя более высоких цен на топливо и продукты из-за этого конфликта.

«Если мы проиграем это место здесь, в Айове, демократы будут контролировать Сенат США. Запомните мои слова», — сказала Хинсон. Члены Палаты представителей от Республиканской партии Марианнетт Миллер-Микс и Зак Нанн, баллотирующиеся на переизбрание, в прошлом месяце вместе с демократами поддержали ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана.

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Цены и поддержка президента

Участник митинга Рон Зитцман, поддерживающий Трампа, назвал цены на топливо главной проблемой для президента. Он выразил надежду, что стоимость топлива снизится после окончания конфликта, но добавил, что война «затягивается».

Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному на этой неделе, рейтинг одобрения Трампа составил 31% — это самый низкий показатель за любой из его президентских сроков. Действия президента в экономике не одобрили 68% опрошенных американцев. Отдельный опрос Marist показал, что 42% вероятных избирателей считают свое финансовое положение хуже, чем год назад, включая более половины независимых избирателей.

В недавних опросах демократ Роб Сэнд опережал республиканца Зака Лана в борьбе за пост губернатора Айовы. Демократы также пытаются получить открытое место во 2-м избирательном округе штата в Палате представителей.

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