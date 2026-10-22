Prezydent Czech Petr Pavel oświadczył, że porozumienie Stanów Zjednoczonych z Federacją Rosyjską — państwem-agresorem — w sprawie dostaw oleju napędowego skomplikowało perspektywy zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Według niego przed zniesieniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa sankcji na rosyjski olej napędowy strony były dość blisko rozejmu.

W wywiadzie dla Politico Europe Pavel powiedział, że skoordynowane sankcje USA i Europy wobec rosyjskiej ropy, oligarchów i innych sektorów wywierały presję na Moskwę. Jednocześnie ogłoszona na początku października umowa, zgodnie z którą Rosja ma dostarczyć do USA setki tysięcy ton oleju napędowego, jego zdaniem dała Moskwie czas na wytchnienie i moralną zachętę.

Stanowisko Białego Domu

Biały Dom oświadczył, że Trump skutecznie wynegocjował dostawy znacznych ilości oleju napędowego, aby zapewnić światowemu rynkowi paliwo i obniżyć ceny. Umowa wywołała krytykę: ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów wezwała prezydenta USA do jej anulowania.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie w mediach społecznościowych oświadczył, że porozumienie działa na korzyść Rosji i umożliwia jej dłuższe prowadzenie wojny. Oskarżył również Trumpa o wykorzystywanie rozmów pokojowych na Florydzie jako przykrywki, podczas gdy administracja USA forsowała umowę z Rosją.

Ocena Petra Pavla

Pavel nie nazwał działań USA zdradą Ukrainy ani europejskich partnerów, jednak określił tę decyzję jako błąd. Jego zdaniem daje ona Moskwie nadzieję na ignorowanie Europy i Ukrainy poprzez skupienie się na porozumieniach z USA, a potencjalnie także z Chinami. Czeski prezydent uważa taki scenariusz za sprzeczny z interesami Europy.

Pavel podkreślił również, że Ukraina stała się ofiarą wojny, ponieważ to Rosja dokonała ataku. Nie wykluczył w przyszłości wznowienia regularnych stosunków gospodarczych Europy z Rosją, ale tylko pod warunkiem, że będzie ona respektować suwerenność i granice innych państw.

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