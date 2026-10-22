捷克总统彼得·帕维尔表示，美国与俄罗斯联邦——侵略国——就供应柴油燃料达成的协议，使乌克兰与俄罗斯之间实现停火的前景变得更加复杂。他说，在美国总统唐纳德·特朗普取消对俄罗斯柴油的制裁之前，双方已相当接近达成停战。

帕维尔在接受Politico Europe采访时表示，美国和欧洲针对俄罗斯石油、寡头及其他行业协调实施的制裁，曾对莫斯科形成压力。同时，他认为，10月初宣布的协议——根据该协议，俄罗斯将向美国供应数十万吨柴油——给了莫斯科喘息的时间和道义上的激励。

白宫的立场

白宫表示，特朗普成功就供应大量柴油达成协议，以确保全球市场获得燃料并降低价格。该协议引发批评：由两党参议员组成的美国参议员团体呼吁美国总统取消该协议。

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乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在社交媒体发文称，这项安排对俄罗斯有利，并使其能够更长时间地继续战争。他还指责特朗普将佛罗里达州的和平谈判用作掩护，而美国政府当时正推动与俄罗斯达成协议。

彼得·帕维尔的评估

帕维尔没有将美国的行动称为对乌克兰或欧洲伙伴的背叛，但将这一决定描述为错误。他认为，这让莫斯科产生希望，即可以无视欧洲和乌克兰，专注于与美国达成安排，并可能与中国达成安排。这位捷克总统认为，这种情景违背欧洲的利益。

帕维尔还强调，乌克兰成为战争受害者，是因为发动袭击的正是俄罗斯。他不排除欧洲未来恢复与俄罗斯的常规经济关系，但前提是俄罗斯尊重其他国家的主权和边界。

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