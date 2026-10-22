Президент Чехии Петр Павел заявил, что договоренность США с Российской Федерацией — государством-агрессором — о поставках дизельного топлива осложнила перспективы прекращения огня между Украиной и Россией. По его словам, до отмены президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении российского дизеля стороны были достаточно близки к перемирию.

В интервью Politico Europe Павел сказал, что согласованные санкции США и Европы против российской нефти, олигархов и других отраслей создавали давление на Москву. В то же время объявленная в начале октября сделка, согласно которой Россия должна поставлять в США сотни тысяч тонн дизеля, по его мнению, дала Москве время передохнуть и моральный стимул.

Позиция Белого дома

Белый дом заявил, что Трамп успешно договорился о поставках значительных объемов дизеля, чтобы обеспечить мировой рынок топливом и снизить цены. Сделка вызвала критику: двухпартийная группа американских сенаторов призвала президента США отменить ее.

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Президент Украины Владимир Зеленский в публикации в социальных сетях заявил, что договоренность играет на руку России и дает ей возможность дольше вести войну. Он также обвинил Трампа в использовании мирных переговоров во Флориде в качестве прикрытия, пока администрация США продвигала сделку с Россией.

Оценка Петра Павела

Павел не стал называть действия США предательством Украины или европейских партнеров, однако охарактеризовал решение как ошибку. По его мнению, оно дает Москве надежду игнорировать Европу и Украину, сосредоточившись на договоренностях с США, а потенциально и с Китаем. Чешский президент считает такой сценарий противоречащим интересам Европы.

Павел также подчеркнул, что Украина стала жертвой войны, поскольку именно Россия совершила нападение. Он не исключил восстановления регулярных экономических отношений Европы с Россией в будущем, но только при условии, что она будет уважать суверенитет и границы других государств.

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