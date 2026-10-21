Российская транспортная инфраструктура оказалась неспособной справиться с потоком сельскохозяйственных грузов из-за перенаправления экспортных потоков на северо-запад и Дальний Восток.

Проблемы с логистикой обострились после сокращения отгрузок зерна через порты Азово-Черноморского бассейна. Из-за этого экспортеры переориентировались на другие направления, в частности на Балтику, где в августе объемы отгрузки зерновых выросли в шесть раз. Однако железнодорожная сеть не смогла обеспечить необходимую пропускную способность, что привело к масштабным простоям вагонов и отмене согласованных заявок.

Рост нагрузки вызвал резкое подорожание аренды подвижного состава и стоимости перевозок, от чего также страдают нефтяная, металлургическая и химическая отрасли. В результате логистического коллапса значительная часть зерна остается на внутреннем рынке России, что оказывает давление на закупочные цены и существенно сокращает доходы местных агропроизводителей.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна пока не может полностью запретить транзит зерна из Российской Федерации — государства-агрессора — или ввести запланированное 300-процентное повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры для таких грузов.

Продовольственная инфляция в мире может ускориться уже в ближайшие месяцы и оставаться высокой до конца 2027 года. Причиной могут стать накопившиеся перебои с поставками продуктов, которые способны повлиять и на цены в Украине.

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