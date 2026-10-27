W Niemczech firma KNDS Deutschland uruchamia w swoim zakładzie we Freisen produkcję kołowych pojazdów opancerzonych Patria 6x6 dla Bundeswehry. Firma planuje przekazać pierwsze pojazdy pod koniec 2026 roku, informuje LSM English.

Prawie 900 pojazdów dla Bundeswehry

Początkowe zamówienie niemieckiej armii obejmuje prawie 900 pojazdów opancerzonych w czterech konfiguracjach. Jego wartość wynosi około 2 mld euro. Jest to największy pojedynczy kontrakt w historii fińskiej firmy Patria, zawarty w ramach wielonarodowego programu Common Armoured Vehicle System (CAVS).

Początkowo pojazdy będą produkowane w Finlandii i na Łotwie, wyposażane w specjalistyczne komponenty dla niemieckiej armii oraz poddawane końcowemu montażowi w zakładzie w Kraju Saary. Seryjne dostawy dla Bundeswehry mają rozpocząć się na początku 2027 roku. Do końca tego samego roku planowane jest przekazanie pierwszego pojazdu w pełni wyprodukowanego we Freisen.

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Zastąpienie transporterów opancerzonych Fuchs

Patria współpracuje z KNDS i innymi niemieckimi partnerami przemysłowymi, aby stworzyć lokalne moce produkcyjne, łącząc niemieckie i fińskie osiągnięcia inżynieryjne. Pierwsze przedseryjne pojazdy Patria 6x6 zostały już przekazane do testów, szkolenia operatorów, zapoznania z obsługą techniczną i kontroli technicznej.

Trzyosiowe pojazdy opancerzone mają zastąpić niemieckie transportery opancerzone Fuchs, które pozostają w służbie od początku lat 80. Wykorzystanie platformy Patria ma wesprzeć cel Niemiec, jakim jest osiągnięcie pełnej gotowości bojowej do 2029 roku.

Program CAVS został zainicjowany przez Finlandię i Łotwę w 2020 roku. Później dołączyły do niego Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy i Wielka Brytania. Pojazdy produkowane w ramach programu są już również wykorzystywane w Ukrainie w ramach łotewskiej pomocy wojskowej.

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