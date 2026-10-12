Каллас ответила Трампу на призыв провести выборы в Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что для проведения выборов в Украине Россия должна прекратить войну. Так она отреагировала на призывы президента США Дональда Трампа провести президентские выборы в Украине. Каллас подчеркнула, что во время войны важно сохранять единство общества, а международные партнеры должны в первую очередь оказывать давление на Москву.

Кая Каллас высказалась о выборах в Украине в понедельник, 12 октября, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Журналисты спросили её о заявлениях Дональда Трампа, который призвал Украину избрать президента. Каллас напомнила, что Владимир Зеленский уже говорил о готовности провести выборы, если удастся добиться прекращения огня. «Практически каждая конституция предусматривает, что в условиях войны выборы проводить нельзя. И, насколько я понимаю, президент Зеленский также заявил, что в случае прекращения огня он готов провести выборы как можно скорее», — сказала представительница ЕС.

Она также обратила внимание на то, что избирательная кампания всегда сопровождается борьбой между различными политическими силами внутри страны. В то же время Украина продолжает противостоять внешней агрессии со стороны России.

По словам Каллас, в таких условиях особенно важно сохранять единство украинского общества. Поэтому международные партнеры должны сосредоточить усилия на том, чтобы добиться прекращения российской агрессии. «Если на Россию будет оказываться давление с целью прекращения этой войны, я уверена, что в Украине состоятся выборы», — подчеркнула Каллас.

Что Трамп заявил о выборах в Украине

Дональд Трамп призвал Украину провести президентские выборы на фоне спора с Владимиром Зеленским. Вечером 9 октября украинский президент раскритиковал решение США разрешить поставки российского топлива на американский и мировой рынки. Зеленский назвал ослабление санкций против России проявлением слабости, которое, по его мнению, играет на руку Москве.

Позже Трамп выступил с критикой украинского лидера. Он заявил, что Украине пора выбрать нового президента, и обвинил Зеленского в том, что тот якобы мог положить конец войне, но не сделал этого.

Зеленский назвал условие для проведения выборов

11 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы, если российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня на 60 дней. Таким образом, украинская позиция предполагает, что для организации выборов необходимо сначала обеспечить прекращение боевых действий. Заявление Каллас также подчеркивает, что Евросоюз считает давление на Россию ключевым способом добиться условий для проведения голосования.

Вопрос выборов в Украине по-прежнему связан с ситуацией в сфере безопасности и возможностью прекращения огня. Каллас подчеркнула, что международные усилия должны быть направлены прежде всего на прекращение войны со стороны России.

В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять «очень ответственные и очень сложные решения» для прекращения войны. Именно этим пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков объяснил призыв президента США Дональда Трампа к смене украинского главы государства.

Читай нас в