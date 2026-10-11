В Україні почало дешевшати пшеничне борошно

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В Україні почали знижуватися ціни на пшеничне борошно через слабкий споживчий попит і значну пропозицію продукції від виробників. Додатковий тиск на ринок створює накопичення надлишку пшениці всередині країни та уповільнення експорту.

Основними причинами здешевлення борошна стали низька купівельна активність споживачів і небажання формувати значні товарні запаси. За таких умов виробники та переробники змушені поступатися в ціні, щоб реалізувати продукцію.

Додатковим чинником здешевлення борошна є накопичення значного профіциту пшениці в Україні на тлі уповільнення експортних поставок.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Михайла Соколова, за нинішніх темпів експорту, які становлять близько 2 млн тонн на місяць, річний обсяг вивезення не перевищить 24 млн тонн. Це може призвести до перенесення частини залишків зерна на наступний сезон.

Подібна ситуація вже спостерігалася в серпні, коли морський експорт різко скоротився. Тоді внутрішні ціни на продовольчу пшеницю впали до 6000–6500 грн за тонну, а портові котирування знизилися на $30–40 за тонну.

Фахівці зазначають, що здешевлення зернової сировини безпосередньо впливає на собівартість борошна. Навіть за умови повноцінного відновлення роботи морських портів накопичений надлишок зерна зникатиме поступово.

Тому низькі ціни на зерно та борошно можуть зберігатися ще тривалий час.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом — на 2,8%.

За даними Мінфіну, молоко продемонструвало найбільше зростання цін серед основних молочних товарів. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%.

До цього показника входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді та плавлені сири, а також кисломолочний сир.

У вересні кисломолочний сир подорожчав на 5,1%, вершкове масло — на 1,37%. Водночас кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

Про це повідомляє ІА «АПК-Інформ».

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