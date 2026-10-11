В Украине пшеничная мука стала дешеветь

В Украине начали снижаться цены на пшеничную муку из-за слабого потребительского спроса и значительного предложения продукции со стороны производителей. Дополнительное давление на рынок создает накопление излишков пшеницы внутри страны и замедление экспорта.

Основными причинами снижения цен на муку стали низкая покупательская активность потребителей и нежелание формировать значительные товарные запасы. В таких условиях производители и переработчики вынуждены идти на уступки в цене, чтобы реализовать продукцию.

Дополнительным фактором удешевления муки является накопление значительного профицита пшеницы в Украине на фоне замедления экспортных поставок.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, при нынешних темпах экспорта, составляющих около 2 млн тонн в месяц, годовой объем вывоза не превысит 24 млн тонн. Это может привести к переносу части остатков зерна на следующий сезон.

Подобная ситуация уже наблюдалась в августе, когда морской экспорт резко сократился. Тогда внутренние цены на продовольственную пшеницу упали до 6000–6500 грн за тонну, а портовые котировки снизились на $30–40 за тонну.

Эксперты отмечают, что удешевление зернового сырья напрямую влияет на себестоимость муки. Даже при условии полноценного возобновления работы морских портов накопленный излишек зерна будет исчезать постепенно.

Поэтому низкие цены на зерно и муку могут сохраняться еще долгое время.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года молоко в Украине подорожало в среднем на 10,58% по сравнению с августом, а молочная продукция в целом — на 2,8%.

По данным Минфина, молоко продемонстрировало наибольший рост цен среди основных молочных товаров. Индекс потребительских цен на молочную продукцию составил 102,8%.

В этот показатель входят йогурт, кефир, маргарин, сливочное масло, молоко, сливки, сметана, твёрдые и плавленые сыры, а также творог.

В сентябре творог подорожал на 5,1%, сливочное масло — на 1,37%. В то же время кефир, напротив, подешевел на 2,02%.

Об этом сообщает ИА «АПК-Информ».

В начале октября в Украине изменились цены на различные виды мяса. Больше всего выросла стоимость говядины, в то же время отдельные позиции курицы и свинины подешевели.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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