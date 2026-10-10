У Німеччині українку виправдали у справі через напис на пальті

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У Німеччині завершився судовий процес проти української громадської діячки Вікторії Фішер, яку звинуватили в особистих образах через англомовний напис на одязі. Суд став на її бік, однак юридичні витрати сягнули майже 8 тисяч євро.

Приводом для позову стало дизайнерське пальто із зображенням лелек та написом Peace, don't attack («Мир, не атакуйте»). 72-річна жінка російського походження, яка проживає в Німеччині, сприйняла фразу як образу та вимагала від Фішер 30 тисяч євро компенсації.

Позивачка також долучила до справи десятки сторінок скриншотів із соцмереж. За інформацією видання, протягом кількох років за сторінками українки стежили, а згодом створили фейкові акаунти з її фотографіями та ім’ям, звідки публікували провокативні коментарі.

Суд встановив, що напис на пальті є англомовним закликом до миру й не містить нецензурної лексики або персональних образ. Попри виправдання, процес обійшовся українці майже у 8 тисяч євро.

Дизайнерка Ольга Дрозд пояснила, що напис мав виключно миротворчий зміст. Адвокат Роман Лихачов, коментуючи справу, заявив про ризики використання судових позовів для тиску на активних українців за кордоном.

Джерело: «Перший Західний»

Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, які, зокрема, призначені для боротьби з російськими реактивними безпілотниками «Герань-4» та «Герань-5».

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