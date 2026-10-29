В Ровенской области в суд были направлены обвинительные акты в отношении двух мужчин, подозреваемых в незаконных операциях с янтарем. У одного из них правоохранители обнаружили более 19 кг камней стоимостью около 370 тысяч гривен, а другого обвиняют в незаконной добыче янтаря на территории Ровенского природного заповедника.

Прокуроры Сарненской окружной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении двух жителей Ровенской области. Им инкриминируют незаконную добычу, приобретение, хранение и перевозку янтаря, законность происхождения которого не подтверждена соответствующими документами.

В одном из случаев правоохранители обнаружили более 19 кг янтаря различных фракций при досмотре автомобиля Opel Combo.

По данным следствия, 30-летний житель Варашского района перевозил камни в специально оборудованных тайниках багажного отделения и салона автомобиля.

Согласно выводам геммологической экспертизы, стоимость изъятого янтаря составляет около 370 тысяч гривен. Документов, подтверждающих законность его происхождения, у мужчины не было.

Другого обвиняемого, 36-летнего жителя Ровенского района, подозревают в незаконной добыче янтаря на территории природно-заповедного фонда.

По данным следствия, мужчина вместе с неустановленными лицами занимался незаконной добычей в лесном массиве Ровенского природного заповедника, в административных границах Старосельской общины в Сарненском районе.

В прокуратуре отмечают, что использование заповедных территорий для незаконной добычи янтаря нарушает природоохранное законодательство и создает угрозу сохранению уникальных природных комплексов.

Действия обоих мужчин квалифицированы по части 2 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины — незаконные операции с янтарем, совершенные в значительных размерах или на территории природно-заповедного фонда.

По информации прокуратуры, оба обвиняемых признают вину в инкриминируемых уголовных правонарушениях. В случае доказательства вины им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводили следователи СВ ОП № 2 Сарненского РВП ГУНП в Ровенской области при оперативном сопровождении СКП ОП № 2 Сарненского РВП ГУНП в Ровенской области.

В прокуратуре отметили, что будут продолжать меры по пресечению незаконной добычи янтаря и привлечению виновных к ответственности, в частности в случаях правонарушений на территориях природно-заповедного фонда.

Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырём участникам схемы незаконного экспорта более 4,7 тонны украинского янтаря. Камни вывозили за границу под видом янтаря из Литвы.

Хмельницкий городской районный суд утвердил соглашения о признании вины в отношении четырех участников организованной преступной группы, которые организовали канал незаконного вывоза янтаря в Турцию.

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