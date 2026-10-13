В Хмельницкой области мужчину приговорили к наказанию за хищение выплат, предназначенных матери пропавшего без вести военнослужащего

В Хмельницкой области 23-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение почти 500 тыс. грн государственных выплат, которые получала мать без вести пропавшего военнослужащего. Мужчина воспользовался доверием женщины и в течение пяти месяцев переводил её деньги на другие счета и тратил на собственные нужды.

В июне 2025 года женщина попросила сына своей знакомой помочь ей снять наличные в банкомате. Для этого она предоставила 23-летнему мужчине необходимые персональные данные.

Воспользовавшись полученной информацией, мужчина установил банковское приложение на свой телефон и подключил его к счету потерпевшей. После этого он получил возможность распоряжаться её средствами.

В течение следующих пяти месяцев мужчина без ведома женщины переводил деньги на другие счета и тратил их на собственные нужды. Общая сумма похищенных государственных выплат составила почти 500 тыс. грн.

Об исчезновении средств потерпевшая узнала во время очередной покупки. После этого она обратилась в банк.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

6 октября 2026 года суд признал 23-летнего мужчину виновным в краже в крупных размерах и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем. Его действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 185 и ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

По совокупности этих преступлений суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Каменец-Подольской окружной прокуратуре, прокуроры которой доказали вину обвиняемого в суде.

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