НАЗК обнаружило незадекларированную криптовалюту у должностного лица МВД

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные сведения на сумму 7,87 млн грн в декларации заместителя начальника Регионального сервисного центра МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях Павла Ковальчука. В ходе проверки особое внимание привлекли криптовалютные активы чиновника.

Павел Ковальчук объяснил происхождение криптовалюты инвестициями через фонд в Гонконге.

НАЗК проверило исправленную декларацию Ковальчука за 2025 год, поданную 21 апреля 2026 года. Наибольшие расхождения касаются раздела «Нематериальные активы». Ковальчук задекларировал три вида криптовалюты, размещенные на бирже WhiteBIT:

14 170 WhiteBIT Coin (WBT);

более 103 тыс. Tether (USDT);

более 71,5 тыс. Sleepless AI Token (AI).

Общую стоимость этих активов чиновник оценил в 7 861 180 грн. В частности, WhiteBIT Coin он оценил в 3,11 млн грн, Tether — в 4,35 млн грн, а Sleepless AI Token — почти в 395 тыс. грн.

Откуда взялись криптомиллионы Ковальчука?

В ходе проверки Ковальчук пояснил, что заинтересовался криптовалютами ещё в 2021 году. Мол, именно тогда он узнал о возможности инвестировать в WhiteBIT Coin на этапе частной продажи.

По словам чиновника, необходимой для самостоятельного участия суммы в $500 тыс. у него не было, поэтому вместе с девятью другими лицами он заключил договор с представителем трастового фонда, зарегистрированного в Гонконге. После завершения финансирования частной продажи криптовалюта якобы была зачислена на его счет.

Источником средств для инвестиции он назвал доходы от продажи коммерческой недвижимости в Киеве и Днепре, квартиры в Луцке и земельных участков. Однако во время проверки чиновник не предоставил документов, подтверждающих наличие в его собственности задекларированных криптоактивов по состоянию на 31 декабря 2025 года.

В частности, предоставленные должностным лицом презентационные материалы по WhiteBIT Coin не содержали сведений о принадлежности ему соответствующего количества криптовалюты и остатках на конец отчетного года.

НАЗК направило запрос криптовалютной бирже WhiteBIT, однако к моменту завершения проверки ответа не получило. В результате агентство пришло к выводу, что сведения о криптоактивах на сумму 7 861 180 грн не подтверждены надлежащими доказательствами.

Агентство также обратило внимание на то, что декларирование криптовалюты без подтверждения её наличия может использоваться для уклонения от ответственности в случае последующего приобретения необоснованных активов или для искусственного увеличения задекларированного состояния.

Признаки уголовного правонарушения

По результатам проверки НАЗК установило в действиях Павла Ковальчука признаки правонарушения, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины о декларировании недостоверной информации.

Общая сумма недостоверных сведений составляет 7 866 191,69 грн, что превышает установленный законом порог уголовной ответственности. В то же время НАЗК не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов или нарушений требований относительно конфликта интересов.

Что ранее выяснили журналисты?

Как писал Центр журналистских расследований «Сила правды», в марте 2023 года Павел Ковальчук приобрел 19 тыс. WhiteBIT Coin за 4,2 млн грн. По состоянию на апрель 2025 года стоимость этих активов превысила 23 млн грн, то есть выросла более чем в пять раз.

При этом в 2023 году Ковальчук задекларировал лишь 84 тыс. грн заработной платы в благотворительном фонде «Вайтпей», где тогда работал. В то же время чиновник обладал корпоративными правами в трех предприятиях — «Авиа Вояж», «Примум» и «Новокиевское».

Сам Ковальчук рассказывал, что заинтересовался криптовалютами еще в 2020 году, а о разработчиках биржи WhiteBIT узнал через общих знакомых. По его словам, инвестиции он осуществлял постепенно, ещё до трудоустройства в структуре МВД.

Об этом сообщается со ссылкой на результаты проверки его декларации.

НАЗК выявило нарушения в 100% проверенных деклараций чиновников.

Напомним, НАЗК завершило автоматическую проверку деклараций за 2025 год.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило полную проверку декларации заместителя руководителя одного из подразделений Бюро экономической безопасности Виктора Зазулинского за 2024 год.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в ходе проверки декларации заместителя руководителя отдела Бюро экономической безопасности Украины Виктора Зазулинского выявило признаки недостоверного декларирования активов.

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