Одной из возможных причин крушения истребителя МиГ-29 в Одесской области в августе 2026 года могло стать нештатное срабатывание управляемой ракеты.

Обстоятельства авиационного происшествия продолжают расследовать.

В ГБР отметили, что командование Воздушных сил ВСУ уже провело служебное расследование. Однако версия о нештатном срабатывании ракеты требует дополнительного подтверждения в рамках уголовного производства и соответствующих экспертиз.

Правоохранители назначили комплекс экспертных исследований. В частности, специалисты проверяют бортовой регистратор — так называемый «черный ящик».

В ГБР подчеркнули, что окончательные выводы о причинах падения истребителя можно будет сделать только после получения результатов всех экспертиз.

Источник: ГБР

На юге Камчатки (Россия) в районе Жупанова во вторник, 6 октября, вертолёт Ми-8 совершил, как выражаются россияне, «жёсткую посадку». На борту находились трое членов экипажа, они не пострадали.

В Нигерии 5 октября 2026 года военный самолет ATR 42 Военно-воздушных сил страны разбился вблизи Игбокоды в юго-западном штате Ондо. Самолет выполнял плановое задание по маршруту Бенин-Сити — Лагос. По предварительным данным министра авиации и аэрокосмического развития Нигерии Фестуса Кеямо, на борту находились 25 пассажиров и семь членов экипажа.