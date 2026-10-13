МіГ-29 на Одещині міг упасти через нештатне спрацювання ракети

Однією з можливих причин падіння винищувача МіГ-29 в Одеській області у серпні 2026 року могло стати нештатне спрацювання керованої ракети.

Обставини авіаційної події продовжують розслідувати.

У ДБР зазначили, що командування Повітряних сил ЗСУ вже провело службове розслідування. Однак версія щодо нештатного спрацювання ракети потребує додаткового підтвердження в межах кримінального провадження та відповідних експертиз.

Правоохоронці призначили комплекс експертних досліджень. Зокрема, фахівці перевіряють бортовий реєстратор — так звану «чорну скриньку».

У ДБР наголосили, що остаточні висновки щодо причин падіння винищувача можна буде зробити лише після отримання результатів усіх експертиз.

Джерело: ДБР

На півдні Камчатки РФ в районі Жупанова у вівторок, 6 жовтня, вертоліт Мі-8 здійснив, як висловлюються росіяни, «жорстку посадку». На борту перебували троє членів екіпажу, вони не постраждали.

У Нігерії 5 жовтня 2026 року військовий літак ATR 42 Повітряних сил країни розбився поблизу Ігбокоди у південно-західному штаті Ондо. Літак виконував планове завдання за маршрутом Бенін-Сіті — Лагос. За попередніми даними міністра авіації та аерокосмічного розвитку Нігерії Фестуса Кеямо, на борту перебували 25 пасажирів і семеро членів екіпажу.