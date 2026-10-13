Львовский облсовет обратился с требованиями к Трампу

Депутаты Львовского областного совета в ходе сессионного заседания 13 октября 2026 года приняли официальное обращение к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу США, ООН и Европейскому союзу. За решение проголосовали 59 из 84 депутатов областного совета.

Инициатором обращения выступил депутат от партии «Слуга народа», заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Юрий Бучко. В документе депутаты призвали американского лидера воздержаться от политического давления на президента Украины Владимира Зеленского и прекратить попытки навязать территориальные и политические уступки агрессору.

Поводом для обращения стали последние дипломатические заявления и решения администрации США, в частности выдача Генеральной лицензии № 135 (так называемый «дизель-дейл»), которая ослабила ограничения на покупку российского дизельного топлива на мировом рынке. В своем обращении депутаты подчеркнули, что право Украины на самооборону и её территориальная целостность не могут быть предметом коммерческого торга или политики уступок, подчеркнув недопустимость требования от государства-жертвы ограничений без надлежащего давления на страну-агрессора.

Источник: inshe.tv.

Текст обращения:

Открытое обращение к Дональду Трампу, Конгрессу США, ООН, Евросоюзу и мировому сообществу

Дональд Трамп, хватит лгать! Украина — не ваш бизнес-проект, а право на самооборону — не предмет торга.

Дональд Трамп, похоже, вы окончательно утратили чувство реальности. Когда политический лидер подменяет факты выдумками, причины — следствиями, а международное право — собственными бизнес-прихотями, это уже не просто ошибка. Это опасность для всего мира.

У украинцев есть меткое народное выражение: переводить стрелки с больной головы на здоровую. Именно это вы пытаетесь сделать, обвиняя Украину в том, что происходит на мировом энергетическом рынке.

Вы говорите о дефиците дизельного топлива, росте цен и проблемах фермеров, но умалчиваете о главном: о кризисе вокруг Ормузского пролива, который обострил угрозы мировым поставкам нефти, и об ответственности вашей собственной политики за усугубление этого кризиса. Нельзя создавать проблему, а потом назначать виновного среди тех, кто не имеет к её возникновению никакого отношения.

И совсем абсурдно выглядит ваше обвинение в адрес Украины в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вы беспокоитесь о топливе для фермеров, скотоводов и мировой экономики, но беспокоитесь ли вы об украинских фермерах, которые также страдают от цен на дизельное топливо по вашей вине, — чьи хозяйства уничтожают российские ракеты? Об украинских детях, которые по ночам прячутся от бомб? О городах, энергетике и гражданской инфраструктуре, которые систематически атакует Россия?

Почему российские ракеты, убивающие украинцев, не вызывают у вас такой же категоричности, как украинские удары по законным целям — объектам, обеспечивающим военную машину агрессора?

Вы требуете от жертвы агрессии сдержанности, но не демонстрируете соразмерной решимости в отношении агрессора. Это не миротворчество. Это опасная подмена понятий.

Господин Трамп, международное право — не ваша коммерческая сделка!

Второй вопрос — ваше явное пренебрежение международным правом

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции ES-11/1 от 2 марта 2022 года осудила агрессию Российской Федерации против Украины и потребовала вывода российских войск. Речь идет о нарушении фундаментальных принципов Устава ООН, а не о ссоре двух равнозначных сторон, которые просто не смогли договориться.

Есть агрессор. Есть государство-жертва, на которое напали. Есть международное право, которое разграничивает их ответственность.

Статья 51 Устава ООН закрепляет неотъемлемое право государства на индивидуальную и коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Украина имеет право защищать себя, своих граждан и свою территориальную целостность. Она также имеет право получать помощь от партнеров.

Это не милость Вашингтона. Не ваша личная услуга. Не кредит, за который Украина должна отдать территории или политический суверенитет.

Украина, в отличие от РФ, проводит конкретные военные операции с точки зрения международного гуманитарного права, в частности принципов разграничения, соразмерности и мер предосторожности. Но сама попытка Украины ослабить военный потенциал агрессора не может автоматически прекращаться по вашему указанию только потому, что кому-то это экономически невыгодно.

Поэтому прежде чем поучать Украину, стоит открыть Устав ООН. А если в вашем окружении нет человека, способного объяснить его содержание, проблема не в международном праве.

Украина не обязана оплачивать право на собственное существование

Вы уже заявляли, что Украина должна платить за американскую помощь. Теперь вы фактически пытаетесь диктовать украинскому президенту, какие цели ему позволено атаковать, и в то же время заявляете, что Украине нужен другой президент, способный договориться с Россией.

На каком основании вы решили, что можете указывать украинцам, кого им выбирать, как защищать свою страну и по какой цене соглашаться на мир?

Президент Украины подотчётен украинскому народу, а не вашему деловому представлению о выгодной сделке.

Вы утверждаете, что у Владимира Зеленского было много возможностей закончить войну. Но скажите честно: закончить её на каких условиях? Признать, судя по вашим намекам, право Путина захватывать чужие территории? Отказаться от самообороны? Согласиться на замораживание конфликта, которое даст агрессору время подготовить новое нападение?

Мир, построенный на вознаграждении агрессора, — это не окончание войны. Это подготовка к следующей.

И ваша фраза о том, что война не началась бы, если бы вы были президентом, ничего не меняет в фактах: полномасштабное неспровоцированное вторжение начала Россия. Именно Путин отдал приказ напасть на Украину. Перекладывать ответственность за это на украинское руководство — значит подменять причину преступления его последствиями.

Когда бизнес-интересы становятся важнее человечности

Особенно показательно то, что даже позиция вашего предшественника Билла Клинтона, который публично говорил о моральных и политических обязательствах США перед Украиной в связи с Будапештским меморандумом, не заставляет вас серьезно отнестись к этой проблеме.

Соединённые Штаты взяли на себя обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от применения силы против её территориальной целостности или политической независимости.

Это историческая ответственность великой державы. И она не исчезает из-за смены президента.

Вы можете вести переговоры о торговле, инвестициях, нефти и прибыли. Но когда перед вами государство, которое ежедневно платит кровью за право на существование, ваша привычная логика «сделки» показывает свою моральную несостоятельность.

Украина — не актив в вашем портфеле. Ее территории — не товар. Ее народ — не разменная монета в переговорах с Путиным.

Ваша риторика всё больше напоминает риторику Кремля

Путин годами выдаёт ложь за правду, агрессию — за защиту, оккупацию — за историческую справедливость, а стремление Украины к свободе — за угрозу России.

Теперь вы заявляете, что война началась из-за некомпетентности, упрекаете Украину за удары по российским НПЗ и предлагаете сменить украинского президента, чтобы достичь договоренности с агрессором.

В чём принципиальная разница между такой риторикой и пропагандистскими конструкциями Кремля, если в обоих случаях ответственность за войну пытаются переложить с того, кто напал, на того, кто защищается?

Когда ложь становится инструментом политики, а интерес — единственным моральным компасом, грань между прагматизмом и соучастием в опасной игре начинает стираться.

Мы не утверждаем, что любая ошибка Вашингтона автоматически делает США союзником России. Мы утверждаем другое: политика, которая оказывает давление на Украину, ограничивает её способность защищаться и в то же время оставляет агрессору пространство для продолжения войны, объективно работает в пользу Кремля — независимо от того, как её называют в Белом доме.

Наши требования

Мы благодарим американский народ и всех, кто поддерживает Украину.

Но мы обращаемся к Конгрессу США, американскому политическому истеблишменту, Европейскому Союзу, ООН и мировому демократическому сообществу.

Во-первых. Хватит перекладывать ответственность за российскую агрессию на Украину. Агрессор должен быть назван агрессором, а его преступление — получить надлежащую международно-правовую оценку.

Второе. Хватит превращать военную помощь Украине в инструмент политического шантажа и торговли её суверенитетом. Помощь должна укреплять способность Украины защищаться и добиваться справедливого мира.

Третье. Хватит требовать от Украины односторонних ограничений, оставляя России возможность продолжать войну. Любые договоренности должны обеспечивать реальную безопасность Украины, а не создавать паузу перед новым вторжением.

Четвертое. Просим Конгресс США и американские институты обеспечить последовательность внешней политики Соединенных Штатов и не допустить, чтобы личные симпатии, коммерческие интересы или политические амбиции одного человека подрывали международные обязательства Америки.

Пятое. Мирные переговоры должны опираться на Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины, ответственность за агрессию и действенные гарантии безопасности. Не на праве сильного, не на диктате оккупанта и не на кулуарных договоренностях за спиной украинского народа.

Дональд Трамп!

Вы можете сколько угодно рассказывать о своих способностях заключать соглашения. Но есть вещи, которые не продаются и не покупаются. Свобода. Достоинство. Суверенитет. Право народа жить на своей земле.

Великая Америка сильна не тогда, когда её президент заставляет жертву уступать агрессору. Она сильна тогда, когда придерживается собственных принципов и не позволяет превратить международное право в бумажку, которую выбрасывают ради выгодной сделки.

Украина требует уважения к международному праву, выполнения обязательств и прекращения политики, которая подменяет справедливость коммерческим расчетом.

Запомните: Украина имеет право защищаться. Путин не имеет права захватывать чужое. А ни один президент США не имеет мандата распоряжаться судьбой украинского народа.

Мир — не деловая сделка. Украина — не предмет торга. И международное право — не ваша частная собственность.

Подписали:

ВОО «Просвита» им. Т. Шевченко

Международный медиафорум

Конгресс украинской интеллигенции

МОО «Украина — мир»

МОО «Украина — НАТО»

Ассоциация творческих союзов Украины

МОО «Украинский фонд мира»

Профсоюз УБД

ВОО «К.О.Д.» и другие.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Пока Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединённых Штатов. Об этом 13 октября сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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