Минобороны разрешило военнослужащим, находящимся за рубежом, проходить ВЛК дистанционно

Украинские военнослужащие, проходящие лечение за рубежом, теперь могут удаленно пройти военно-медицинскую экспертизу и получить соответствующее решение ВМЭ.

«Изменениями в приказ Минобороны № 402 уточнена соответствующая процедура, определен перечень необходимых документов, установлены четкие сроки их рассмотрения», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram во вторник.

Сообщается, что медицинские документы иностранного учреждения необходимо перевести на украинский язык и заверить. На их основе ВЛК может определить необходимость продолжения лечения или годность либо негодность к военной службе.

Полный пакет документов ВЛК рассматривает в течение 10 дней. Воинская часть доводит решение до сведения военнослужащего в течение 3 дней после получения справки ВЛК.

Решение оформляется в электронном виде, а его копию можно получить через воинскую часть, в частности по электронной почте. После возвращения в Украину повторно подтверждать заключение, полученное дистанционно, не требуется.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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