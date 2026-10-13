На дне Каховского водохранилища обнаружили уже около 400 видов растений

На территории бывшего Каховского водохранилища ученые зафиксировали не менее 400 видов растений. Еще в 2025 году их насчитывалось 343, однако в ходе новых экспедиций исследователи продолжают находить ранее неизвестные для этой местности виды.

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал доктор биологических наук, профессор и научный сотрудник биосферного заповедника «Аскания-Нова» Иван Мойсиенко.

По его словам, растительность на бывшем дне водохранилища активно развивается. В частности, ивы продолжают быстро расти: если в прошлом году самое высокое измеренное дерево достигало 7 метров 8 сантиметров, то в этом году рекорд составил уже ровно 9 метров.

«То есть получается, что ива растет со скоростью 3 метра в год», — отметил Мойсиенко.

Во время последней экспедиции в сентябре 2026 года исследователи также обнаружили значительное количество ценхруса длинноколючего — карантинного вида растений. Кроме того, на песчаных участках Хортицы ученые заметили цветущий воловик Гмелина, семена которого распространились и на территорию бывшего водохранилища.

Помимо растений, экспедиции позволяют фиксировать и редких животных. На этот раз исследователям удалось заснять желтобрюхого полоза, занесенного в Красную книгу Украины.

Источник: Укринформ

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после окончания войны Украина должна обязательно восстановить Каховскую плотину и водохранилище. По его словам, Никополю и Никопольскому району крайне необходима вода для функционирования промышленных предприятий, заводов и орошения сельскохозяйственных угодий, а отсутствие этого ресурса приводит к деиндустриализации региона, что играет на руку врагу.

На месте бывшего Каховского водохранилища украинские ученые наблюдают уникальный природный процесс — формирование большого пойменного леса. По оценкам исследователей, подобного явления сейчас не наблюдается больше нигде в мире.

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