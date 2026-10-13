Вечером 12 октября Россия нанесла удар по Киеву пятью баллистическими ракетами до объявления воздушной тревоги. В результате удара погибли два человека, ещё девять получили ранения. Воздушные силы ВСУ сообщили, что информация о запуске ракет с территории России не поступила вовремя, а радиолокационные системы обнаружили их уже во время атаки.

Удары произошли почти одновременно с появлением в западных СМИ сообщений о якобы угрозах Вашингтона ограничить обмен разведывательной информацией с Украиной, если ВСУ не прекратят наносить удары по российским НПЗ. Хотя в Белом доме эту информацию официально не подтвердили, а в Воздушных Силах объяснили задержку предупреждения техническим сбоем у партнеров, ночная атака вызвала новые вопросы относительно эффективности ПВО. Особенно в городах, которые находятся в зоне поражения российской баллистики и остаются без полноценной противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили Украину о подготовке Россией баллистического удара 12 октября: «Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву — пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров».

Правда, Зеленский не уточнил, от каких именно партнеров Украина ожидала информацию об ударах.

Позже с разъяснениями выступил глава МИД Андрей Сибига. Он заверил, что, несмотря на напряженность в отношениях с Вашингтоном, обмен разведывательной информацией между Украиной и США продолжается.

Что стоит за противоречивыми сообщениями об угрозах США ограничить разведданные для Украины и что думают об обсуждении таких рисков украинские военные эксперты — в материале UA.News.



Администрация Трампа оказывает давление на Украину из-за разведданных



В октябре 2026 года удары по российской нефтяной инфраструктуре усугубили разногласия между Киевом и Вашингтоном. На переговорах в Майами американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер, возможно, предупредили украинскую делегацию, что Дональд Трамп может свернуть помощь в виде разведданных, если Украина не прекратит атаковать российские НПЗ. Об этом предупреждении агентству Axios сообщил украинский чиновник, в то же время представитель США опроверг, что американская сторона выдвигала прямую угрозу.

Издания CNN и Kyiv Independent продолжили эту тему и подтвердили такую риторику со стороны администрации Трампа. Более того, журналисты выяснили, что американцы обращались непосредственно к украинским командирам.

«Они звонили высшим военным чиновникам с угрозами. Говорили, что прекратят как обмен разведывательными данными, так и программу PURL», — рассказал украинский чиновник.

Издание The Kyiv Independent уточнило, что звонки из американской администрации получили заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, отвечающий за военные вопросы, а также главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Позже Палиса подтвердил изданию Financial Times, что получал соответствующие звонки от администрации Трампа.

Отдельно Financial Times сообщило о возможности прекращения американских поставок вооружения через механизм PURL — программу, в рамках которой европейские союзники финансируют закупки американского военного оборудования для Украины.

В то же время ряд этих сообщений опровергло издание POLITICO. Пока что «нет никаких признаков» того, что Вашингтон выполняет эти угрозы, заявил изданию представитель НАТО, утверждая, что ограничение продаж оружия нанесет ущерб самим американским производителям оружия. «Программа PURL выгодна американцам», — пояснил чиновник Альянса.

Таким образом, за считанные дни американская помощь в виде разведданных стала главной темой в контексте трехсторонних переговоров как потенциальный рычаг сдерживания Киева от ударов по российским НПЗ, а также как элемент гораздо более сложной геополитической игры.



США уже прекращали передачу разведданных Украине

В марте 2025 года администрация Трампа уже приостанавливала военную помощь Украине и обмен разведывательной информацией после конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

5 марта 2025 года директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил, что США приостановили передачу Украине разведданных и поставки вооружения. Он пояснил, что ограничения могут быть сняты, когда Вашингтон убедится в готовности Киева к мирному процессу.

Ограничения коснулись информации, необходимой для планирования ударов по российским военным объектам, в частности координат целей для дальнобойных систем. По данным The Washington Post, США частично прекратили передачу координат для ударов системами HIMARS и дальнобойными беспилотниками. Это затрудняло поражение российских военных объектов в глубине оккупированных территорий и на территории РФ.

В то же время не было заявлений о полном сворачивании разведывательной помощи. Одни СМИ писали о блокировке данных для дальнобойных ударов, другие — о более широкой приостановке сотрудничества, с возможными исключениями для информации, необходимой для непосредственной защиты украинских военных.



Какие разведданные Украина получает от США и союзников



Помощь в виде разведданных со стороны западных союзников охватывает различные технологии сбора информации, каналы передачи, аналитические центры и механизмы ее использования военными. НАТО определяет совместную систему разведки, наблюдения и рекогносцировки — JISR — как инструмент формирования целостной картины ситуации на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.

В то же время Альянс не является единственным разведывательным органом, который автоматически передает Украине все секретные данные государств-членов: доступ зависит от источника информации, правил её распространения и договоренностей между странами. Основные виды информации, имеющие значение для Украины:



Космическая разведка. Оптические спутники фотографируют военные объекты, аэродромы, склады, технику и изменения на позициях. Радары с синтезированной апертурой (SAR) могут получать изображения независимо от освещения и, во многих случаях, сквозь облачность. Регулярные снимки позволяют отслеживать перемещение сил, восстановление объектов и последствия ударов.

США обладают масштабными государственными космическими разведывательными возможностями, а европейские государства и коммерческие операторы дополняют их собственными системами. Важное преимущество США — не только качество отдельного снимка, но и масштаб, частота наблюдений и возможность объединять различные источники.



Радиоэлектронная разведка. Специализированные самолеты, наземные комплексы и другие средства могут обнаруживать и анализировать радиосигналы, работу радаров, систем связи и средств противовоздушной обороны. Такие данные помогают определять активность российских военных систем, выявлять изменения в их работе и оценивать возможные угрозы.

Наиболее ценная информация часто заключается не в одном перехваченном сигнале, а в сопоставлении множества сигналов со спутниковыми снимками, радиолокационными данными и другими источниками.

Воздушное наблюдение и предупреждение об угрозах. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО AWACS патрулируют воздушное пространство Альянса, в частности над восточным флангом и районами Черного и Балтийского морей. Они могут обнаруживать и сопровождать воздушные цели, следить за российской авиацией и собирать информацию о военной активности. НАТО подтверждает, что эти полёты помогают наблюдать за развитием войны против Украины.

Однако не стоит отождествлять наблюдение НАТО с гарантированным получением Украиной каждого предупреждения о ракетном пуске. Между обнаружением угрозы, её классификацией, передачей информации и получением сообщения украинскими военными лежат отдельные технические и организационные этапы.



Оперативная и стратегическая разведка. Это оценки численности и расположения российских войск, перемещения резервов, подготовки наступательных операций, состояния логистики, обеспечения боеприпасами и намерений российского командования. Информация формируется путем объединения спутниковых снимков, перехватов, данных с поля боя, агентурных источников и открытой информации.

Такие оценки нужны не только для планирования конкретных ударов. Они помогают определить, где Россия может усилить давление, какие участки фронта нуждаются в резервах и готовится ли противник к новой операции.

Данные для наведения высокоточного оружия и оценки результатов ударов. Разведка помогает обнаружить цель, уточнить ее координаты, установить, изменилось ли ее расположение, и оценить результаты поражения. Для дальнобойных систем важны не только начальные координаты, но и актуальность информации, точность определения объекта и способность отличить настоящую цель от ложной.

Именно в этой сфере последствия ограничения доступа к американским данным могут быть особенно ощутимы: даже при наличии ракеты или беспилотника доступ к оружию сам по себе не гарантирует возможности эффективно использовать его против подвижной или хорошо защищенной цели.

Эти возможности не являются взаимозаменяемыми. Коммерческий спутник может предоставить качественный снимок объекта, но не обязательно обеспечит непрерывное наблюдение за ним. Самолет радиолокационного наблюдения может обнаруживать активность в воздухе, но не заменяет все возможности космической и радиоэлектронной разведки. А стратегическая оценка намерений противника — это не то же самое, что оперативное предупреждение о ракетном запуске. Поэтому оценивать последствия возможных ограничений нужно не в целом, а по конкретным категориям данных, срокам их поступления и задачам, для которых они используются.



Дмитрий Снегирев: Разведданные мы получаем не только от США



Нет признаков того, что США планируют ограничить обмен разведывательными данными с Украиной. Публикации западных СМИ на эту тему следует рассматривать как активные информационные операции по формированию общественного мнения. Не исключено, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы. Их цель — сформировать негативный имидж Соединенных Штатов и Дональда Трампа лично, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев. Эту версию он объясняет на примере информации о танкере с российской нефтью, который якобы приблизился к берегам США для разгрузки.

«Эти сообщения массово распространяли западные СМИ, а затем и украинские, которые даже не проверили информацию. На самом деле информация о таком танкере не подтвердилась. Стоит обратить внимание, что первоисточник, распространивший это сообщение, впоследствии его удалил. Это свидетельствует о том, что необходимо проверять любую информацию и дожидаться официальных сообщений. Как видно, официальных заявлений Белого дома или Пентагона о намерениях ограничить Украине доступ к разведданным нет. Есть попытки политических спекуляций, направленные на то, чтобы связать российские ракетные удары по Киеву с якобы прекращением обмена разведданными с США.

Удары наносились с территории РФ с использованием зенитно-ракетных комплексов С-400, модифицированных для поражения наземных целей. Из-за чрезвычайно короткого времени подлета баллистических средств поражения их сложно обнаружить заранее, а гражданское население — оперативно предупредить об опасности. Их время подлета ограничено буквально до 3 минут. Поэтому это явные примеры спекуляции, если не дезинформации.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наносить удары по территории Российской Федерации, атаки украинских беспилотников не прекращаются. Планирование и проведение таких операций возможно именно с использованием разведданных США. Прежде всего речь идет о данных спутниковой и технической разведки.

Благодаря американским технологиям Силы обороны Украины имеют возможность оперативно обрабатывать большие массивы разведывательной информации. Речь идет, в частности, о спутниковых данных технической разведки. Это как раз спутники, средства радиоэлектронного перехвата и т. п., в течение 15 минут.

Официальных заявлений Генштаба ВСУ о блокировании Соединёнными Штатами этих программ или прекращении передачи разведывательной информации пока нет. А это свидетельствует о том, что разведданные поступают в режиме онлайн, и, главное, происходит их обработка и принятие решений, а это как раз дает возможность наносить превентивные удары по пусковым установкам, используемым для ударов по территории Украины — имеются в виду как баллистические ракеты, так и, соответственно, те самые запуски БПЛА. В целом, это глобальный массив информации, без которого невозможно принятие соответствующих решений и оперативное управление войсками».

Даже если со стороны Соединённых Штатов будут такие негативные моменты, это не будет означать полной потери Украиной доступа к разведданным. Украина диверсифицировала их получение, в частности от наших стратегических партнеров — Великобритании и Франции, напоминает Дмитрий Снегирев.

Комментируя заявление Зеленского о российском «довольно подлом ракетном ударе по Киеву» и отсутствии предупреждения от партнеров, военный аналитик подчеркнул:

«В 2026 году Макрон заявил о том, что Франция взяла на себя роль одного из лидеров в этом направлении. Франция предоставляет около двух третей всего объема европейских разведданных для Киева. Соответственно, если был «подлый удар», то в первую очередь вопросы должны быть адресованы французским партнерам, а не только Соединенным Штатам.

Причем французская сторона обеспечивает Силы обороны Украины уникальными данными технического происхождения, в частности с помощью собственной спутниковой программы радиоэлектронной разведки. Точка. Так к кому же были адресованы претензии?»

Снегирев также отмечает, что претензии официального Киева в основном касаются Соединенных Штатов. «Но почему не акцентируют внимание на увеличении закупок Францией российского газа?» — задает вопрос аналитик и добавляет, что у Франции есть собственные спутниковые программы радиоэлектронной разведки. Британские спецслужбы также передают Украине данные радиоперехвата электронной разведки.

В целом, не стоит публично обсуждать деликатный вопрос передачи разведданных, так же как ранее не следовало публично заявлять об отсутствии ракет-перехватчиков, убежден Снегирев.

«Давайте проанализируем: почему враг изменил тактику ударов по территории Украины после этих заявлений? Мы сами фактически спровоцировали россиян: если нечем сбивать, то вопросов нет. Обратите внимание: если в июне по территории Украины было выпущено 120 баллистических ракет, то в июле и августе — 20 и 24. То есть они поняли: зачем использовать дорогостоящие баллистические ракеты, если можно терроризировать Украину реактивными беспилотниками? Учитывая, что в украинской системе ПВО — нехватка ракет-перехватчиков, соответственно, нет и дронов-перехватчиков.

То есть, мы сами спровоцировали смену стратегии российской стороны. Если раньше объявляли тревогу раз в ночь, раз в 10 дней была массированная атака, то теперь — тревога каждый час.

Так зачем же было так поступать? Мы сами себе стреляем в ногу. Соответственно, если сейчас прозвучало заявление о том, что нам не предоставляют разведданные, возникает вопрос: не провоцируем ли мы фактически противника на усиление ударов по территории Украины?

Но главное — разведданные мы получаем не только от Соединенных Штатов. Тогда возникает логичный вопрос: а что — Европа тоже отказалась передавать нам разведданные?

Причем речь идет не только о перечисленных мной Франции, Великобритании, Германии — они передают нам разведданные и имеют собственную систему раннего предупреждения о ракетных запусках. Помимо европейских партнеров, стоит учитывать возможности стран альянса «Пять глаз» — США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии».

Читай нас в