Wieczorem 12 października Rosja wystrzeliła 5 rakiet balistycznych w kierunku Kijowa, zanim ogłoszono alarm powietrzny. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a dziewięć zostało rannych. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że informacja o wystrzeleniu rakiet z terytorium Rosji nie dotarła na czas, a systemy radarowe wykryły je dopiero w trakcie ataku.

Ataki miały miejsce niemal równocześnie z pojawieniem się w zachodnich mediach doniesień o rzekomych groźbach Waszyngtonu dotyczących ograniczenia wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą, jeśli Siły Zbrojne Ukrainy nie zaprzestaną ataków na rosyjskie rafinerie. Chociaż w Białym Domu nie potwierdzono oficjalnie tych informacji, a Siły Powietrzne przypisały opóźnienie ostrzeżenia awarii technicznej u partnerów, nocny atak wywołał nowe pytania dotyczące skuteczności obrony przeciwlotniczej. Szczególnie w miastach położonych w zasięgu rosyjskich pocisków balistycznych, które pozostają bez pełnoprawnej obrony przeciwlotniczej.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że partnerzy nie ostrzegli Ukrainy o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym 12 października: „Mieliśmy do czynienia z dość podstępnym atakiem balistycznym na Kijów – pięć rakiet, które uderzyły w infrastrukturę cywilną. Niestety, w związku z tym atakiem nie otrzymaliśmy żadnego ostrzeżenia od partnerów”.

Co prawda Zełenski nie sprecyzował, od jakich konkretnie partnerów Ukraina oczekiwała informacji o atakach.

Później z wyjaśnieniami wystąpił minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga. Zapewnił, że pomimo napięć w stosunkach z Waszyngtonem wymiana informacji wywiadowczych między Ukrainą a USA trwa.

Co kryje się za sprzecznymi doniesieniami o groźbach USA dotyczących ograniczenia dostępu Ukrainy do danych wywiadowczych oraz co o dyskusjach na temat takich zagrożeń sądzą ukraińscy eksperci wojskowi – w materiale UA.News.



Administracja Trumpa wywiera presję na Ukrainę w sprawie danych wywiadowczych



W październiku 2026 roku ataki na rosyjską infrastrukturę naftową pogłębiły rozbieżności między Kijowem a Waszyngtonem. Podczas rozmów w Miami amerykańscy przedstawiciele Steve Witkoff i Jared Kushner mogli ostrzec ukraińską delegację, że Donald Trump może wstrzymać pomoc w postaci danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie. O takim ostrzeżeniu poinformował agencję Axios ukraiński urzędnik, jednak przedstawiciel USA zaprzeczył, jakoby strona amerykańska wysuwała bezpośrednią groźbę.

Serwisy CNN i Kyiv Independent podjęły ten temat i potwierdziły taką retorykę ze strony administracji Trumpa. Co więcej, dziennikarze ustalili, że Amerykanie zwracali się bezpośrednio do ukraińskich dowódców.

„Dzwonili do najwyższych rangą wojskowych z groźbami. Mówili, że wstrzymają zarówno wymianę danych wywiadowczych, jak i program PURL” – powiedział ukraiński urzędnik.

Serwis „The Kyiv Independent” doprecyzował, że telefony z administracji amerykańskiej odebrał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Pawło Palisa, odpowiedzialny za kwestie wojskowe, a także głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy.

Później Palisa potwierdził gazecie „Financial Times”, że otrzymywał takie telefony od administracji Trumpa.

Osobno „Financial Times” poinformował o możliwości wstrzymania amerykańskich dostaw uzbrojenia w ramach mechanizmu PURL – programu, w ramach którego europejscy sojusznicy finansują zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego dla Ukrainy.

Jednocześnie serwis POLITICO zdementował szereg tych doniesień. Jak dotąd „nie ma żadnych oznak” na to, że Waszyngton realizuje te groźby – oświadczył gazecie przedstawiciel NATO, twierdząc, że ograniczenie sprzedaży broni przyniesie straty samym amerykańskim producentom broni. „Program PURL jest korzystny dla Amerykanów” — wyjaśnił urzędnik Sojuszu.

W ten sposób w ciągu zaledwie kilku dni amerykańska pomoc w postaci danych wywiadowczych stała się głównym tematem w kontekście trójstronnych rozmów jako potencjalna dźwignia powstrzymująca Kijów przed atakami na rosyjskie rafinerie, a także jako element znacznie bardziej złożonej gry geopolitycznej.



Stany Zjednoczone już wcześniej wstrzymały przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych

W marcu 2025 roku administracja Trumpa zawiesiła już pomoc wojskową dla Ukrainy oraz wymianę informacji wywiadowczych po konflikcie między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, do którego doszło w Białym Domu 28 lutego.

5 marca 2025 r. dyrektor CIA John Ratcliffe potwierdził, że Stany Zjednoczone wstrzymały przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostawy broni. Wyjaśnił, że ograniczenia mogą zostać zniesione, gdy Waszyngton upewni się co do gotowości Kijowa do procesu pokojowego.

Ograniczenia dotyczyły informacji niezbędnych do planowania ataków na rosyjskie obiekty wojskowe, w szczególności współrzędnych celów dla systemów dalekiego zasięgu. Według danych „The Washington Post” Stany Zjednoczone częściowo wstrzymały przekazywanie współrzędnych do ataków systemami HIMARS i dalekosiężnymi dronami. Utrudniało to niszczenie rosyjskich obiektów wojskowych w głębi okupowanych terytoriów oraz na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie nie pojawiły się oświadczenia o całkowitym wstrzymaniu pomocy wywiadowczej. Niektóre media pisały o blokowaniu danych dotyczących ataków dalekiego zasięgu, inne — o szerszym zawieszeniu współpracy, z możliwymi wyjątkami w przypadku informacji niezbędnych do bezpośredniej ochrony ukraińskich żołnierzy.



Jakie dane wywiadowcze otrzymuje Ukraina od USA i sojuszników



Pomoc wywiadowcza ze strony zachodnich sojuszników obejmuje różne technologie gromadzenia informacji, kanały przekazywania danych, centra analityczne oraz mechanizmy wykorzystywania tych danych przez siły zbrojne. NATO definiuje wspólny system wywiadu, obserwacji i rozpoznania — JISR — jako narzędzie służące do tworzenia całościowego obrazu sytuacji na lądzie, w powietrzu, na morzu, w przestrzeni kosmicznej oraz w cyberprzestrzeni.

Jednocześnie Sojusz nie jest jedyną agencją wywiadowczą, która automatycznie przekazuje Ukrainie wszystkie tajne dane państw członkowskich: dostęp zależy od źródła informacji, zasad jej rozpowszechniania oraz porozumień między krajami. Główne rodzaje informacji, które mają znaczenie dla Ukrainy:

Rozpoznanie

kosmiczne. Satelity optyczne fotografują obiekty wojskowe, lotniska, magazyny, sprzęt oraz zmiany na pozycjach. Radary z syntetyczną aperturą (SAR) mogą uzyskiwać obrazy niezależnie od oświetlenia, a w wielu przypadkach nawet przez zachmurzenie. Regularne zdjęcia pozwalają śledzić przemieszczanie się sił, odbudowę obiektów oraz skutki uderzeń.

Stany Zjednoczone dysponują rozbudowanymi państwowymi zdolnościami wywiadowczymi w przestrzeni kosmicznej, a państwa europejskie i operatorzy komercyjni uzupełniają je własnymi systemami. Istotną przewagą Stanów Zjednoczonych jest nie tylko jakość pojedynczego zdjęcia, ale także skala, częstotliwość obserwacji oraz możliwość łączenia różnych źródeł.

Wywiad

radioelektroniczny. Specjalistyczne samoloty, kompleksy naziemne i inne środki mogą wykrywać i analizować sygnały radiowe, działanie radarów, systemów łączności oraz środków obrony przeciwlotniczej. Dane te pomagają określać aktywność rosyjskich systemów wojskowych, wykrywać zmiany w ich działaniu oraz oceniać potencjalne zagrożenia.

Najcenniejsze informacje często nie wynikają z pojedynczego przechwyconego sygnału, ale z zestawienia wielu sygnałów z zdjęciami satelitarnymi, danymi radarowymi i innymi źródłami.

Obserwacja powietrzna i ostrzeganie o zagrożeniach. Samoloty dalekiego zasięgu AWACS NATO patrolują przestrzeń powietrzną Sojuszu, w szczególności nad wschodnim skrzydłem oraz nad obszarami Morza Czarnego i Bałtyckiego. Mogą one wykrywać i śledzić cele powietrzne, monitorować rosyjskie siły powietrzne oraz gromadzić informacje o aktywności wojskowej. NATO potwierdza, że loty te pomagają obserwować rozwój wojny przeciwko Ukrainie.

Nie należy jednak utożsamiać obserwacji NATO z gwarancją, że Ukraina otrzyma każde ostrzeżenie o wystrzeleniu rakiety. Pomiędzy wykryciem zagrożenia, jego klasyfikacją, przekazaniem informacji a otrzymaniem komunikatu przez ukraińskie siły zbrojne występują odrębne etapy techniczne i organizacyjne.

Wywiad

operacyjny i strategiczny. Obejmuje on ocenę liczebności i rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych, przemieszczania rezerw, przygotowań do operacji ofensywnych, stanu logistyki, zaopatrzenia w amunicję oraz zamiarów rosyjskiego dowództwa. Informacje są gromadzone poprzez połączenie zdjęć satelitarnych, przechwyconych komunikatów, danych z pola walki, źródeł agenturalnych oraz informacji ogólnodostępnych.

Takie oceny są potrzebne nie tylko do planowania konkretnych uderzeń. Pomagają one określić, gdzie Rosja może zwiększyć presję, które odcinki frontu wymagają rezerw oraz czy przeciwnik przygotowuje się do nowej operacji.

Dane służą do naprowadzania broni precyzyjnej oraz oceny skutków uderzeń. Wywiad pomaga zidentyfikować cel, sprecyzować jego współrzędne, ustalić, czy zmieniło się jego położenie, oraz ocenić skutki trafienia. W przypadku systemów dalekiego zasięgu ważne są nie tylko początkowe współrzędne, ale także aktualność informacji, dokładność identyfikacji obiektu oraz zdolność odróżnienia prawdziwego celu od fałszywego.

Właśnie w tej dziedzinie konsekwencje ograniczeń w dostępie do danych amerykańskich mogą być szczególnie odczuwalne: nawet posiadając pocisk lub drona, sam dostęp do broni nie gwarantuje możliwości jej skutecznego wykorzystania przeciwko ruchomemu lub dobrze zabezpieczonemu celowi.

Te możliwości nie są wzajemnie zamienne. Komercjalny satelita może dostarczyć wysokiej jakości zdjęcie obiektu, ale niekoniecznie zapewni jego ciągłą obserwację. Samolot obserwacyjny wyposażony w radar może wykrywać aktywność w powietrzu, ale nie zastępuje wszystkich możliwości rozpoznania kosmicznego i radioelektronicznego. A strategiczna ocena zamiarów przeciwnika to nie to samo, co operacyjne ostrzeżenie o wystrzeleniu rakiety. Dlatego konsekwencje ewentualnych ograniczeń należy oceniać nie ogólnie, ale w odniesieniu do konkretnych kategorii danych, terminów ich napływania oraz zadań, do których są wykorzystywane.



Dmytro Sniegirow: Dane wywiadowcze otrzymujemy nie tylko od USA



Nie ma żadnych oznak, że Stany Zjednoczone planują ograniczyć wymianę danych wywiadowczych z Ukrainą. Publikacje zachodnich mediów na ten temat należy traktować jako aktywne operacje informacyjne mające na celu kształtowanie opinii publicznej. Nie można wykluczyć, że mogą w tym brać udział rosyjskie służby specjalne. Ich celem jest stworzenie negatywnego wizerunku Stanów Zjednoczonych i osobiście Donalda Trumpa – uważa analityk wojskowy Dmytro Sniegirow. Wersję tę wyjaśnia na przykładzie informacji o tankowcu z rosyjską ropą, który rzekomo zbliżył się do wybrzeży USA w celu rozładunku.

„Doniesienia te były masowo rozpowszechniane przez zachodnie media, a następnie przez ukraińskie, które nawet nie zweryfikowały tych informacji. W rzeczywistości informacje o takim tankowcu nie znalazły potwierdzenia. Warto zwrócić uwagę, że pierwotne źródło, które opublikowało tę wiadomość, później ją usunęło. Świadczy to o tym, że należy weryfikować każdą informację i czekać na oficjalne komunikaty. Jak widać, nie ma oficjalnych oświadczeń Białego Domu ani Pentagonu dotyczących zamiarów ograniczenia Ukrainie dostępu do danych wywiadowczych. Pojawiają się próby politycznych spekulacji mające na celu powiązanie rosyjskich ataków rakietowych na Kijów z rzekomym wstrzymaniem wymiany danych wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi.

Ataki przeprowadzono z terytorium Federacji Rosyjskiej przy użyciu kompleksów rakietowych S-400, zmodyfikowanych do niszczenia celów naziemnych. Ze względu na niezwykle krótki czas lotu pocisków balistycznych trudno jest je wykryć z wyprzedzeniem, a ludność cywilną – operatywnie ostrzec przed niebezpieczeństwem. Czas ich lotu ogranicza się dosłownie do 3 minut. Dlatego są to jawne przykłady spekulacji, jeśli nie dezinformacji.

Jednocześnie Siły Obronne Ukrainy nadal zadają ciosy na terytorium Federacji Rosyjskiej, a ataki ukraińskich dronów nie ustają. Planowanie i przeprowadzanie takich operacji jest możliwe właśnie dzięki wykorzystaniu danych wywiadowczych USA. Chodzi przede wszystkim o dane satelitarne i dane wywiadu technicznego.

Dzięki amerykańskim technologiom Siły Obronne Ukrainy mają możliwość operatywnego przetwarzania dużych zbiorów informacji wywiadowczych. Chodzi w szczególności o dane satelitarne z wywiadu technicznego. Są to właśnie satelity, urządzenia do przechwytywania sygnałów radioelektronicznych itp., w ciągu 15 minut.

Na razie nie ma żadnych oficjalnych oświadczeń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy dotyczących zablokowania tych programów przez Stany Zjednoczone lub zaprzestania przekazywania informacji wywiadowczych. Świadczy to o tym, że dane wywiadowcze są otrzymywane w trybie online, a co najważniejsze – następuje ich przetwarzanie i podejmowanie decyzji, co daje możliwość przeprowadzania prewencyjnych uderzeń na wyrzutnie wykorzystywane do ataków na terytorium Ukrainy – chodzi zarówno o rakiety balistyczne, jak i, odpowiednio, o starty bezzałogowych statków powietrznych (BPA). Ogólnie rzecz biorąc, jest to globalny zbiór informacji, bez którego niemożliwe jest podejmowanie odpowiednich decyzji i operacyjne dowodzenie siłami zbrojnymi”.

Nawet jeśli ze strony Stanów Zjednoczonych pojawią się takie negatywne aspekty, nie będzie to oznaczało całkowitej utraty przez Ukrainę dostępu do danych wywiadowczych. Ukraina zdywersyfikowała źródła ich pozyskiwania, w szczególności od naszych partnerów strategicznych – Wielkiej Brytanii i Francji – przypomina Dmytro Sniegirow.

Komentując oświadczenie Zełenskiego dotyczące rosyjskiego „dość podstępnego ataku rakietowego na Kijów” oraz braku ostrzeżenia ze strony partnerów, analityk wojskowy podkreślił:

„W 2026 roku Macron oświadczył, że Francja przejęła rolę jednego z liderów w tej dziedzinie. Francja dostarcza Kijowowi około dwóch trzecich całości europejskich danych wywiadowczych. W związku z tym, jeśli doszło do „podłego ataku”, to w pierwszej kolejności należy zadawać pytania francuskim partnerom, a nie tylko Stanom Zjednoczonym.

Co więcej, strona francuska dostarcza Siłom Obronnym Ukrainy unikalne dane techniczne, w szczególności za pomocą własnego programu satelitarnego wywiadu radioelektronicznego. Kropka. Do kogo więc skierowane były zarzuty?”

Sniegirow zauważa również, że zarzuty oficjalnego Kijowa dotyczą głównie Stanów Zjednoczonych. „Ale dlaczego nie zwraca się uwagi na wzrost zakupów rosyjskiego gazu przez Francję?” – pyta analityk i dodaje, że Francja posiada własne programy satelitarne wywiadu radioelektronicznego. Brytyjskie służby specjalne również przekazują Ukrainie dane z przechwyconych komunikatów radiowych w ramach wywiadu elektronicznego.

Ogólnie rzecz biorąc, nie należy publicznie omawiać delikatnej kwestii przekazywania danych wywiadowczych, tak samo jak wcześniej nie należało publicznie oświadczać o braku rakiet przechwytujących – jest o tym przekonany Sniegirow.

„Przeanalizujmy: dlaczego wróg zmienił taktykę ataków na terytorium Ukrainy po tych oświadczeniach? To my sami faktycznie sprowokowaliśmy Rosjan: jeśli nie ma czym zestrzelić, to nie ma o czym mówić. Zauważcie, że o ile w czerwcu wystrzelono 120 rakiet balistycznych na terytorium Ukrainy, to w lipcu i sierpniu były to odpowiednio 20 i 24. Oznacza to, że zrozumieli: po co używać kosztownych rakiet balistycznych, skoro można terroryzować Ukrainę za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym? Biorąc pod uwagę, że w ukraińskim systemie obrony przeciwlotniczej brakuje pocisków przechwytujących, nie ma też odpowiednio dronów przechwytujących.

Oznacza to, że sami sprowokowaliśmy zmianę strategii strony rosyjskiej. Jeśli wcześniej ogłaszano alarm raz w nocy, a raz na 10 dni następował masowany atak, to teraz – alarm co godzinę.

Po co więc było to wszystko robić? Sami strzelamy sobie w stopę. W związku z tym, jeśli pojawiło się teraz oświadczenie, że nie przekazują nam danych wywiadowczych, nasuwa się pytanie, czy faktycznie nie prowokujemy przeciwnika do nasilenia ataków na terytorium Ukrainy.

Ale co najważniejsze – dane wywiadowcze otrzymujemy nie tylko od Stanów Zjednoczonych. Wtedy nasuwa się logiczne pytanie: a co – czy Europa również odmówiła nam przekazywania danych wywiadowczych?

A przecież nie chodzi tylko o wymienione przeze mnie Francję, Wielką Brytanię i Niemcy – one przekazują nam dane wywiadowcze i dysponują własnym systemem wczesnego ostrzegania przed startami rakiet. Oprócz partnerów europejskich warto wziąć pod uwagę możliwości krajów sojuszu „Pięć Oczu” — Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii”.

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