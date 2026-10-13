Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала бывшего судью Уманского горрайонного суда, который в настоящее время занимается адвокатской деятельностью, за попытку вымогательства средств у подрядчика Министерства обороны.

Фигурант вымогал у владельца предприятия 10% от общей суммы контракта на строительство транзитной стоянки для боевой техники ВСУ в Черкасской области, угрожая в случае отказа задействовать связи для физической расправы над бизнесменом и его семьей.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины.

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