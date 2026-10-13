В Запорожье модульный городок для переселенцев защитят сетками против дронов

В Запорожье над модульным городком, где проживают переселенцы, планируется установить антидроновые сетки общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Работы планируется завершить ориентировочно к 25 октября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Михаил Семихин.

«Устанавливаем антидроновые сетки над модульным городком для переселенцев на «Песках» в Запорожье. Здесь живут около 250 человек, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома», – написал Семихин в Telegram во вторник.

По словам главы ОВА, именно жители инициировали усиление защиты поселка. «И это понятно. Космический район — ближайший к линии фронта. Сюда вражеские FPV-дроны долетают чаще, чем в другие районы Запорожья», – отметил Семихин.

По его словам, почти все бетонные блоки и металлические конструкции уже установлены, сейчас натягивают сетки. «Они покроют весь городок — около 12 тысяч квадратных метров. Планируем завершить работы к концу следующей недели», — сообщил Семихин.

В Запорожье начали устанавливать антидроновые сетки на мостах.

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