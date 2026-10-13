У Києві замовили реконструкцію двох шкільних стадіонів за понад ₴90 млн

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Управління освіти Дарницької районної державної адміністрації уклало договори на завершення реконструкції стадіонів ліцеїв №261 та №267 у Києві загальною вартістю 95,84 млн грн.

Підряди отримало ТОВ «БК «Атлантікс», яке стало єдиним учасником торгів. За даними журналістського розслідування, на окремих будівельних матеріалах могли закласти ціни, суттєво вищі за ринкові, а можлива переплата за перевіреними позиціями може сягати 7 млн грн.

1 жовтня 2026 року Управління освіти Дарницької РДА підписало з ТОВ «БК «Атлантікс» угоди на завершення реконструкції спортивних об’єктів двох київських ліцеїв:

ліцею №261 на вулиці Вербицького, 7;

ліцею №267 на вулиці Вербицького, 7а.

Загальна вартість робіт становить 95,84 млн грн. Завершити реконструкцію обох стадіонів планують до кінця 2027 року.

Проєкти передбачають облаштування футбольних полів, бігових доріжок, майданчиків для стрибків, зон із вуличними тренажерами, місць для розминки та воркауту.

Проєктну документацію влітку 2026 року розробило ТОВ «Інжинірингове підприємство «Аркон». Позитивні експертні звіти надало ДП «НДІпроектреконструкція».

Роботи фінансуються з місцевого бюджету в межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024–2026 роки. Сукупне фінансування обох об’єктів на 2026 рік передбачене в розмірі 19,5 млн грн.

За умовами договорів, оплату здійснюватимуть протягом 120 календарних днів. Договірні ціни є твердими та включають 2,39 млн грн і 2,45 млн грн відповідно на покриття інфляційних ризиків. Усі наведені суми враховують ПДВ.

За інформацією «Наших грошей», вартість окремих матеріалів у кошторисах помітно відрізняється від цін, за якими їх пропонують інші продавці.

Найбільшу суму серед зазначених матеріальних ресурсів передбачили на поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144. У кошторисі його вартість становить 720 грн за кілограм.

Для порівняння, компанія «Майстерфайбр» пропонує цей матеріал по 230 грн за кілограм, а «ТНП Груп Юкрейн» — по 292 грн.

Щебінь фракції 5–20 мм заклали в кошториси за ціною 1 860 грн і 1 890 грн за кубічний метр.

Водночас, за наведеними журналістами даними, компанія «Сердюк індікатів» продає такий щебінь по 553 грн за кубічний метр, «Еxpress-tehbud» — по 804 грн, а «АБ Столичний» — по 1 487 грн.

Рядовий пісок у кошторисах врахували за ціною 1 116 грн за кубічний метр.

За даними серпневого моніторингу ДП «НІРІ», середня вартість піску на Київщині становила 535 грн за кубічний метр. Серед наведених журналістами пропозицій інших продавців — 840 грн і 910 грн у «Сердюк індікатів», 616 грн у «Еxpress-tehbud» та 938 грн у «Гранд Бетон».

За оцінкою «Наших грошей», можлива переплата лише за перевіреними позиціями на двох об’єктах може сягати 7 млн грн. Ця сума є журналістською оцінкою, заснованою на порівнянні наведених цін, а не встановленим судом фактом збитків.

Середньомісячну заробітну плату робітника в кошторисах визначили на рівні 42 888 грн. Для порівняння, середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі Києва на порталі Work.ua, за даними матеріалу, становить близько 50 тис. грн.

ТОВ «БК «Атлантікс» отримало обидва підряди без конкуренції: на відкриті торги не подався жоден інший учасник.

Водночас тендерна документація містила низку вимог до потенційних підрядників. Зокрема, учасники мали підтвердити:

наявність офісу, складу або виробничої бази;

наявність дев’яти типів спеціальної техніки, серед яких екскаватори, бульдозери, автокрани та самоскиди;

наявність штатних фахівців — керівника, головного інженера, виконроба, кошторисника, штукатура, електрогазозварника та інших працівників;

проходження відповідного навчання з охорони праці за 11 нормативними актами;

досвід виконання аналогічного договору;

річний дохід за 2025 рік у розмірі не менш як 50% очікуваної вартості закупівлі.

Управління освіти Дарницької РДА очолює Євгенія Списовська, а Київську міську державну адміністрацію — Віталій Кличко.

ТОВ «БК «Атлантікс» зареєстрували у 2017 році в Києві. У 2026 році компанія змінила юридичну адресу на Херсон. Її власником і керівником зазначений Євген Пасічник із Лиману.

За даними аналітичної системи YouControl, особа з таким ім’ям раніше очолювала комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд», була головою виконкому Лиманської міської організації партії «Наш Край», а на останніх місцевих виборах балотувалася до Лиманської міської ради від партії «Слуга Народу».

Загалом із 2019 року ТОВ «БК «Атлантікс» отримало державних підрядів на 585,84 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро» та «Наші гроші».

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