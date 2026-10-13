В Киеве заказали реконструкцию двух школьных стадионов на сумму более ₴90 млн

Управление образования Дарницкой районной государственной администрации заключило договоры на завершение реконструкции стадионов лицеев № 261 и № 267 в Киеве общей стоимостью 95,84 млн грн.

Подряды получило ООО «Стройкомпания «Атлантикс», которое стало единственным участником торгов. По данным журналистского расследования, на отдельные строительные материалы могли быть заложены цены, существенно превышающие рыночные, а возможная переплата по проверенным позициям может достигать 7 млн грн.

1 октября 2026 года Управление образования Дарницкой РГА подписало с ООО «Стройкомпания «Атлантикс» договоры на завершение реконструкции спортивных объектов двух киевских лицеев:

лицея № 261 по улице Вербицкого, 7;

лицея № 267 по улице Вербицкого, 7а.

Общая стоимость работ составляет 95,84 млн грн. Завершить реконструкцию обоих стадионов планируется до конца 2027 года.

Проекты предусматривают обустройство футбольных полей, беговых дорожек, площадок для прыжков, зон с уличными тренажерами, мест для разминки и воркаута.

Проектную документацию летом 2026 года разработало ООО «Инжиниринговое предприятие «Аркон». Положительные экспертные заключения предоставило ГП «НИИпроектреконструкция».

Работы финансируются из местного бюджета в рамках Программы экономического и социального развития города Киева на 2024–2026 годы. Совокупное финансирование обоих объектов на 2026 год предусмотрено в размере 19,5 млн грн.

По условиям договоров оплата будет производиться в течение 120 календарных дней. Договорные цены являются фиксированными и включают 2,39 млн грн и 2,45 млн грн соответственно на покрытие инфляционных рисков. Все указанные суммы включают НДС.

По информации «Наших денег», стоимость отдельных материалов в сметах заметно отличается от цен, по которым их предлагают другие продавцы.

Наибольшая сумма среди указанных материальных ресурсов предусмотрена на полиуретановое связующее Tetrapur 144. В смете его стоимость составляет 720 грн за килограмм.

Для сравнения: компания «Майстерфайбр» предлагает этот материал по 230 грн за килограмм, а «ТНП Груп Юкрейн» — по 292 грн.

Щебень фракции 5–20 мм заложили в сметы по цене 1 860 грн и 1 890 грн за кубический метр.

В то же время, по данным, приведённым журналистами, компания «Сердюк индикатов» продаёт такой щебень по 553 грн за кубический метр, «Экспресс-техбуд» — по 804 грн, а «АБ Столичный» — по 1 487 грн.

Обычный песок в сметах учли по цене 1 116 грн за кубический метр.

По данным августовского мониторинга ГП «НИРИ», средняя стоимость песка в Киевской области составляла 535 грн за кубический метр. Среди приведенных журналистами предложений других продавцов — 840 грн и 910 грн у «Сердюк индикатов», 616 грн у «Экспресс-техбуд» и 938 грн у «Гранд Бетон».

По оценке «Наших денег», возможная переплата только по проверенным позициям на двух объектах может достигать 7 млн грн. Эта сумма является журналистской оценкой, основанной на сравнении приведенных цен, а не установленным судом фактом убытков.

Среднемесячную заработную плату рабочего в сметах определили на уровне 42 888 грн. Для сравнения: средняя зарплата по вакансиям в строительной отрасли Киева на портале Work.ua, согласно данным материала, составляет около 50 тыс. грн.

ООО «Стройкомпания «Атлантикс» получило оба подряда без конкуренции: на открытые торги не подал заявку ни один другой участник.

В то же время тендерная документация содержала ряд требований к потенциальным подрядчикам. В частности, участники должны были подтвердить:

наличие офиса, склада или производственной базы;

наличие девяти типов специальной техники, в том числе экскаваторов, бульдозеров, автокранов и самосвалов;

наличие штатных специалистов — руководителя, главного инженера, прораба, сметчика, штукатура, электрогазосварщика и других работников;

прохождение соответствующего обучения по охране труда в соответствии с 11 нормативными актами;

опыт выполнения аналогичного договора;

годовой доход за 2025 год в размере не менее 50% ожидаемой стоимости закупки.

Управление образования Дарницкой РГА возглавляет Евгения Списовская, а Киевскую городскую государственную администрацию — Виталий Кличко.

ООО «Стройкомпания «Атлантикс» было зарегистрировано в 2017 году в Киеве. В 2026 году компания сменила юридический адрес на Херсон. Её владельцем и руководителем указан Евгений Пасичник из Лимана.

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Всего с 2019 года ООО «Стройкомпания «Атлантикс» получило государственных подрядов на сумму 585,84 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро» и «Наши деньги».

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