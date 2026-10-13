Юрий Рыбчинский тронул пользователей сети нежным танцем с женой

Народный артист Украины и Герой Украины Юрий Рыбчинский тронул пользователей сети танцем со своей женой Александрой Рыбчинской. Супруги исполнили вальс под легендарную песню «Киев мой».

Юрий и Александра Рыбчинские вместе уже более 50 лет.

На видео, которое опубликовал Евгений Рыбчинский, Юрий и Александра Рыбчинские танцевали вальс под аккомпанемент аккордеона. Для супругов играл Герой Украины Петр Гадз. Музыкант исполнил мелодию песни «Как тебя не любить, Киев мой».

В кадре Юрий Рыбчинский улыбался во время танца с женой, а она в ответ не сводила глаз с любимого мужа. В конце пара обнялась, а Александра Рыбчинская нежно поцеловала поэта в щеку. «Дай им Бог здоровья! Папа и мама танцуют под «Как тебя не любить, Киев мой» в аккомпанементе господина Гадза. Мои бубочки!» — подписал видео с родителями Евгений Рыбчинский.

Супруги Рыбчинские покорили своим танцем не только сына, но и сеть. В комментариях под постом пользователи желали Рыбчинским долгих лет совместной жизни и делились своими эмоциями от трогательного момента влюбленных.

«Вы – прекрасны!!! Как тебя не любить, мой Киев!!! Пусть Бог дарует еще много прекрасных лет жизни! Под мирным небом Украины!»

Отметим, что Юрий и Александра Рыбчинские вместе уже более 50 лет. Пара поженилась 1 апреля 1969 года, в декабре того же года у молодожёнов родился первенец Евгений Рыбчинский. Сын художника также стал известным поэтом, композитором и продюсером.

Кадрами этого трогательного момента поделился сын пары, поэт и композитор Евгений Рыбчинский в своём блоге на Facebook.

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