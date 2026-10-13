12 октября 2026 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобы на приговор ВАКС от 12 августа 2026 года в отношении бывших генерального и коммерческого директоров ГП «НПО «Павлоградский химический завод» В. Кирилова и Л. Шимана.

Их обвиняли в злоупотреблении служебным положением по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Бывших руководителей освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Суд первой инстанции признал незаконной схему привлечения посредников и «задержания» у них государственных средств без выполнения функций поставщика. Так, ВАКС признал лиц виновными и назначил им наказание в виде 5 лет и 4 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах государства (в лице Минстратегпрома) на сумму свыше 36,2 млн грн.

Что именно изменила АП ВАКС: - исключила из формулировки обвинения обстоятельства отношений завода с ООО «НПП «Заря» за 2015–2016 годы; - на основании п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины обоих осужденных освободила от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности; - приговор в части удовлетворения гражданского иска прокурора на сумму 36,2 млн грн отменен, в удовлетворении иска отказано.

Почему осужденные не будут отбывать наказание? Суд первой инстанции установил, что в течение 2011–2016 годов обвиняемые действовали с единым умыслом, совершая продолжительное преступление: продукцию государственного завода реализовывали конечным потребителям не напрямую, а через три посреднические фирмы, которые перепродавали её по более высокой цене. Последние поставки, учтённые судом, датированы 21.11.2016, поэтому на момент вынесения приговора срок давности не истек.

После исключения апелляционным судом обстоятельств, связанных с ООО «НПП «Заря», инкриминируемый период сократился — он заканчивается в начале 2015 года. Десятилетний срок давности от этой даты истек, поэтому апелляционный суд освободил осужденных от наказания.

После получения полного текста постановления прокуроры САП примут решение о кассационном обжаловании постановления АП ВАКС. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Химзавод в Павлограде сознательно поставил более 233 тысяч бракованных мин. Дело о хищении 102 млн грн на защите для танков будет направлено в суд. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия — депутата Богодуховского городского совета, который присвоил оборудование для очистных сооружений стоимостью более 14,79 млн грн. В Киеве раскрыли схему хищения почти 3 млн грн во время ремонта четырех парков.

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