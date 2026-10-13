В Прикарпатье крестьяне самостоятельно заделали все ямы на государственной дороге

Жители села Загвиздя Ивано-Франковского района собственными силами заделали ямы на государственной дороге Ивано-Франковск — Старый Лисец. К этому они прибегли после того, как государственная организация «Дороги Прикарпатья» не смогла завершить работы из-за нехватки финансирования. За один день жители села заделали горячим асфальтом все ямы в Загвизде.

Речь идет о дороге общего пользования местного значения протяженностью 8 км, которую в последний раз ремонтировали в 2020 году. По словам жителей Загвиздя, по ней ежедневно ездит тяжеловесный транспорт, а также транзитные автомобили, которые объезжают областной центр.

В 2024–2025 годах жители собирали деньги на ямочный ремонт дороги, а в июне 2026 года вышли на протест. После этого Кабмин включил трассу Ивано-Франковск — Старый Лисец в перечень неотложных работ, выделив на ремонт из резервного фонда 12 млн грн. На эти деньги «Дороги Прикарпатья» залатали 2,8 км дороги, так и не дойдя до Загвиздя.





«Проще говоря, деньги закончились, а продолжение ремонта зависит от нового финансирования, сроки которого не определены. Новое распоряжение Кабмина о средствах на дороги ожидалось в сентябре, но они до сих пор не поступили. Гарантий, что деньги появятся до конца года, — нет. Наоборот, становится понятно, что их не будет», — сообщил сельский голова Владимир Ружанский и призвал жителей 10 октября присоединиться к общественному ямочному ремонту дороги.



За день жители заделали горячим асфальтом все ямы в селе, а также самый проблемный участок между Загвиздьем и Подлесьем. По словам Владимира Ружанского, они выполнили две трети необходимых работ. В ближайшее время, при благоприятной погоде, ремонт продолжится.



В сельсовете и в дальнейшем будут требовать от балансодержателя и областных властей завершить ремонт трассы. Чиновники подчеркивают, что она соединит общину с крупнейшим реабилитационным центром, который возводится в Прикарпатье.

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