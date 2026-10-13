В Одессе 5-летний мальчик скончался во время лечения зубов

В Одессе 30-летнему врачу-анестезиологу предъявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 5-летнего мальчика во время лечения зубов в частной стоматологической клинике. Медик находится под ночным домашним арестом и отстранен от занимаемой должности.

По данным следствия, в январе 2026 года мать 5-летнего мальчика обратилась в частную стоматологическую клинику в Приморском районе Одессы, чтобы пролечить зубы ребенку.

Врач предложил провести стоматологическое вмешательство под общей анестезией.

Как установило досудебное расследование, во время ингаляционной анестезии врач не обеспечил надлежащего мониторинга и контроля жизненно важных функций организма маленького пациента, хотя располагал для этого необходимыми условиями, знаниями и профессиональными возможностями.

Во время лечения у ребенка остановилось сердце. После проведения реанимационных мероприятий бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в медицинское учреждение в состоянии комы III степени.

Впоследствии ребенок скончался в отделении интенсивной терапии.

По версии следствия, квалификация медика позволяла ему предвидеть возможность наступления летальных исходов в такой ситуации.

В прокуратуре также отметили, что своевременное и правильное установление причины клинической смерти могло бы значительно снизить вероятность осложнений для организма ребенка.

Врачу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Также его отстранили от занимаемой должности.

Обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках досудебного расследования. Уведомление о подозрении не означает доказательства вины — её должен установить суд.

Об этом сообщили в Приморской окружной прокуратуре города Одессы.

Ранее прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о подозрении 62-летнему жителю Калушского района, который нарушил правила безопасности дорожного движения, что привело к гибели малолетнего ребенка. Ему инкриминируется правонарушение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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