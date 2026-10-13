Кличко заявил, что система водоотведения Киева имеет резервное питание

В Киеве все объекты системы водоотведения обеспечены резервными источниками питания. По словам мэра Виталия Кличко, на балансе «Киевводоканала» в настоящее время находится 103 генератора.

Он осмотрел одну из водопроводных насосных станций «Киевводоканала», где работают генераторы для питания насосов во время аварийных ситуаций и отсутствия электроснабжения.

По данным мэра, в настоящее время «Киевводоканал» располагает 103 генераторами мощностью от 15 кВт до 1 МВт. Их устанавливали на протяжении лет полномасштабной войны.

Также предприятие ожидает доукомплектования генераторными системами большой мощности для водоснабжения, которые изготавливаются для Киева за рубежом.

«Система водоотведения города полностью обеспечена источниками резервного питания», — заявил Кличко.

Он отметил, что генераторы не могут полностью заменить систему электроснабжения такого крупного хозяйства, как «Киевводоканал». Они помогают при аварийных ситуациях в энергосистеме, однако не могут работать непрерывно, а специалистам требуется время, чтобы в чрезвычайной ситуации переключить систему на резервное питание.

Об этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.

«Киевводоканал» предупредил о риске отсутствия воды из-за отключения.

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырёх районах.

Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали советы.

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