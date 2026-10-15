В Тернопольской области через суд государству будет возвращена земля с прудом стоимостью почти ₴4 млн

В Тернопольской области прокуратура добилась возвращения в государственную собственность земельного участка водного фонда площадью почти 110 гектаров и стоимостью 3,9 млн грн. Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск Специализированной экологической прокуратуры Тернопольской областной прокуратуры к Бережанскому городскому совету.

На спорном земельном участке расположен пруд, а также гидротехнические сооружения, находящиеся в государственной собственности. В то же время земля была отнесена к коммунальной собственности Бережанского городского совета.

Как пояснили прокуроры, наличие на участке государственных гидротехнических сооружений исключает возможность нахождения этой земли в коммунальной собственности.

Поскольку собственником сооружений является государство, именно оно имеет право владеть и распоряжаться прудом и землей под ним, а не орган местного самоуправления.

Ранее Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил иск прокуроров и обязал вернуть земельный участок законному владельцу. Кроме того, суд отменил государственную регистрацию права коммунальной собственности на эту землю.

Бережанский городской совет не согласился с решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Однако Западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил решение первой инстанции без изменений.

Таким образом, судебное решение о возврате государству почти 110 гектаров земли водного фонда стоимостью 3,9 млн грн осталось в силе.

Об этом сообщили в прокуратуре.

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