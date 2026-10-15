В Чернобыле днём заметили лису, учёные объяснили необычное поведение животного

В Чернобыле днём заметили лису, что, по словам учёных, является редким явлением. Между тем с приближением зимы у животного отрастает более густая шерсть, которая поможет ей пережить морозы.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике днем удалось зафиксировать лису. Такие наблюдения случаются нечасто, ведь животное более активно в сумерках и ночью.

«Пока лес постепенно меняет цвета, у лисы хватает забот. Осень для неё — не время любоваться золотой листвой, а пора готовиться к холодам. Рыжая шуба становится гуще и теплее. С приближением зимы отрастает более густой мех, который поможет пережить морозы. А пушистый хвост — не просто украшение, а настоящая многофункциональная вещь: и для поддержания равновесия, и для сохранения тепла во время отдыха», — рассказали исследователи.

По словам учёных, охота для этого хищника не прекращается. Лиса рыщет в траве, прислушивается к малейшему шороху и выслеживает мелких грызунов. Мыши и полевки составляют важную часть её рациона, а осенью в природе ещё немало других питательных находок.

В то же время меняются и маршруты животного: лиса исследует знакомые тропы, проверяет свою территорию и ищет пищу.

«Она преимущественно активна в сумерках и ночью, поэтому увидеть её днём — редкое, но вполне возможное событие», — добавили учёные.

Источник: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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