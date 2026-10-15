Очереди на границе 15 октября: где водителям придется ждать выезда из Украины

По состоянию на 09:00 15 октября 2026 года на отдельных пунктах пропуска на границе с Польшей и другими соседними странами образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Пограничники также предупредили о возможных перебоях в работе электронных систем контроля.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Очереди на границе с Польшей

Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезд через следующие пункты пропуска:

«Шегини» — 110 автомобилей и 40 пешеходов;

«Устилуг» — 50 автомобилей и 2 автобуса;

«Краковец» — 45 автомобилей и 12 автобусов;

«Грушев» — 25 автомобилей.

На пункте пропуска «Смильница» ожидаются 2 автобуса. На пунктах «Ягодин», «Угринов», «Рава-Русская» и «Нижанковичи» очередей из легковых автомобилей и автобусов на момент проверки не зафиксировано.

В то же время в «Ягодине» временно не осуществляется пропуск легковых автомобилей, а пешеходное движение не проводится. На большинстве других польских направлений пропуск пешеходов также отсутствует. Исключение — «Шегини», где пешеходов пропускают в обоих направлениях.

Ситуация на границах со Словакией и Венгрией

На словацком направлении очереди остаются небольшими. В пункте пропуска «Малый Березный» ожидают 10 легковых автомобилей, а в «Ужгороде» — 15. На обоих пунктах предусмотрен пропуск пешеходов в обоих направлениях.

На границе с Венгрией по 10 автомобилей ожидают в пунктах «Лужанка» и «Вилок». В остальных указанных пунктах пропуска очередей из легковых автомобилей не зафиксировано.

Некоторые пункты имеют ограниченный график работы:

«Дзвинково» и «Великая Паладь» — с 08:00 до 19:00;

«Косино» — с 08:00 до 20:00.

Пункт «Тиса» не осуществляет пропуск пешеходов.

Граница с Румынией и Молдовой

На румынском направлении очередей из легковых автомобилей и автобусов не зафиксировано на пунктах «Дяково», «Порубное», «Красноильск» и других, указанных в сводке. Исключение — «Дяковцы», где ожидают 20 легковых автомобилей.

На границе с Молдовой в пунктах «Мамалыга» и «Кельменцы» очередей из легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

Что советуют пограничники

В Госпогранслужбе рекомендуют учитывать при планировании поездок возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб. Перед выездом стоит проверить актуальную ситуацию на выбранном пункте пропуска, ведь данные об очередях могут меняться в течение дня.

Источник: Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

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