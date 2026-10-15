В Луцке на здании городского районного суда открыли мемориальную доску в честь пограничника Сергея Багрия, погибшего при выполнении боевого задания в Донецкой области. После потери связи с военнослужащим в марте 2024 года он более двух лет считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Недавно его гибель официально подтвердили.

Памятное мероприятие прошло при участии родных погибшего воина, военнослужащих Волынского пограничного отряда и сотрудников Луцкого городского районного суда.

На торжественное открытие мемориальной доски пришли жена погибшего военнослужащего Светлана с сыновьями Александром и Артуром.

Также в мероприятии приняли участие представители воинской части во главе с заместителем начальника Волынского пограничного отряда по морально-психологическому обеспечению, полковником Михаилом Косаревым. К чествованию памяти защитника присоединились сотрудники Луцкого городского районного суда вместе с его председателем Анатолием Пахолюком.

Капелланы воинской части, отец Михаил и отец Руслан, отслужили заупокойную литию по погибшему воину.

Присутствующие почтили память Сергея Багрия минутой молчания, после чего возложили цветы и лампадки к мемориальной доске.

Сергей Багрий родился 27 июня 1980 года в городе Киверцы Волынской области. Он окончил местную общеобразовательную школу № 3, а впоследствии получил образование в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.

По окончании учебы мужчина долгое время работал в Управлении Государственного казначейства в Волынской области. Позже занимал должность ИТ-специалиста в Луцком городском районном суде.

18 сентября 2023 года Сергей Багрий был мобилизован в ряды Государственной пограничной службы Украины. После прохождения базовой военной подготовки он присоединился к боевому подразделению Волынского пограничного отряда.

С февраля 2024 года военнослужащий принимал участие в боевых действиях на Донецком направлении.

12 марта 2024 года Сергей Багрий выполнял боевое задание вблизи населенного пункта Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

Во время выполнения задания старший солдат попал под вражеский обстрел из минометов, артиллерии и стрелкового оружия. После этого связь с ним прервалась.

С тех пор военнослужащий более двух лет считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Недавно в установленном законом порядке гибель Сергея Багрия была официально подтверждена. Он погиб при выполнении задач по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Открытие мемориальной доски стало знаком уважения к пограничнику, отдавшему жизнь за Украину. Его имя останется в памяти родных, сослуживцев и общины.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница.

Ранее в Государственном историко-культурном заповеднике «Тустань» открыли мемориальный комплекс в форме костра в честь павших защитников Украины, чья жизнь была связана с этим местом.

В Золитуде 31 августа открыли Сад памяти в честь 54 человек, погибших во время обрушения супермаркета Maxima. В церемонии приняли участие пострадавшие, родственники погибших и сотрудники экстренных служб. В ноябре исполнится 13 лет со дня трагедии, в результате которой десятки людей также получили серьёзные травмы.

Читай нас в